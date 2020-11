Emergenza Covid-19, Emiliano rassicura i pugliesi “Il nostro Rt è 1,06 è tra più bassi in Italia, abbiamo un numero elevato di terapie intensive disponibili”

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Emiliano è apparso molto rassicurato dai dati pervenuti dal comitato scientifico sullo stato del contagio in Puglia.

Secondo i dati l’Rt in Puglia è 1.06 uno dei dati più bassi in Italia. Ma uno dei numeri molto confortanti secondo quanto riferito da Emiliano durante un’intervista a SkyTg24 è “Il numero ancora elevato di terapie intensive disponibili in caso di bisogno”.

Il governatore pugliese è certo che la Puglia rimarrà zona arancione.

Per Emiliano la soluzione Fiera del Levante è molto importante “per consentire agli ospedali di riprendere l’attività ordinaria, trasferendo i pazienti in una struttura più grande”.