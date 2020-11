Decaro, “Il sistema delle zone sta funzionando, l’Italia punta a diventare zona gialla per un Natale più sereno”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Decaro Sindaco di Bari e presidente dell’Anci ha dichiarato che spera che al più presto tutta l’Italia diventi zona gialla.

In particolare pensa che sia Bari che tutt’Italia possano diventarlo preso: “Il sistema delle zone e dei criteri oggettivi sta funzionando. Ce lo dicono i dati nazionali che ci ha fornito il ministro. Ma bisogna tenere duro”.

Il Sindaco attende con ansia i prossimi provvedimenti che il governo intende adottare in vista della scadenza per il 3 dicembre del Dpcm attualmente in vigore.

“Puntiamo a un’Italia tutta in zona gialla, con misure meno restrittive che ci facciano passare un Natale più sereno. Non è ancora il momento di tornare alla normalità. Per questo i sindaci rivolgono un appello ai propri concittadini a continuare a comportarsi in modo responsabile per evitare gli assembramenti”.