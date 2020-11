Alberto Matano scoppia un’altra bomba, anche con Serena Bortone come con Lorella Cuccarini fingono di essere amici ma dietro le quinte …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano in quest’ultimo periodo è sempre di più al centro del gossip. E’ passato da essere un volto del telegiornale della Rai che in pochi conoscevano ad un personaggio pubblico sempre più in vista da quando ha condotto, per la prima volta “Vita in diretta” accanto a Lorella Cuccarini. Alberto Matano incuriosisce molto perché di lui si sa pochissimo e, se davanti alle telecamere appare sempre molto sereno e disteso anche se fermo e con carattere, indiscrezioni rivelano che, dietro le quinte, non va daccordissimo con tutti. Durante l’estate si è parlato molto di una lite furiosa con Pierluigi Diaco poi quella esplosa in tv sotto forma di gelo con Lorella Cuccarini e ora con Serena Bortone.

Alberto Matano e Serena Bortone fingono di essere amici ma non si sopportano

Il giornalista di Dagospia, Alberto Dandolo ha fatto una rivelazione al settimanale Oggi che ha ricordato a molti ciò che disse , in tempi non sospetti, sul rapporto tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini: non andavano affatto d’accordo anche se davanti alle telecamere non sembrava affatto. Ora Dandolo è tornato a dirlo sempre su Matano ma, questa volta con Serena Bortone. Dandolo ha detto che i due, nonostante davanti alle telecamere fingano di essere amici e si mostrano sorridenti e affiatati, in realtà, non si sopportano per nulla.

Spesso i due pare litighino dietro le quinte e Alberto Dandolo ha detto: “Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”.

Forse una conferma di ciò può essere che qualche giorno fa Serena Bortone ha ospitato nel suo programma, Oggi è un altro giorno, Lorella Cuccarini.

Il successo di Alberto Matano

Fino ad ora nessuno dei due ha detto nulla al riguardo ma stanno serpeggiando le prime indiscrezioni. E, se dal canto suo Alberto Matano è comunque molto soddisfatto degli ascolti e la sua Vita in diretta sta andando benissimo, anche meglio della concorrente Barbara D’Urso, Serena Bortone ha, invece, faticato parecchio prima di fare i buoni ascolti che fa ora.

Infatti, all’inizio che ha preso il posto di Caterina Balivo, la trasmissione faticava a decollare ora, invece, si è decisamente assestata.

Ormai, Oggi è un altro giorno riesce a realizzare oltre due milioni di telespettatori con uno share che oscilla tra il 12 e il 14 %.