Massimo Giletti massacrato da Vincenzo De Luca: “da ricoverare per coma etilico “

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ormai guerra aperta tra Massimo Giletti che, dalla sua trasmissione “Non è l’Arena” attacca il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca e quest’ultimo che gli risponde per le rime con parole decisamente forti.

I due non se le mandano a dire e, se Massimo Giletti l’ha etichettato come “tutte chiacchiere e distintivo” esortandolo a lasciare la scrivania e ad andare in giro per la regione a vedere tutte le gravissime problematiche che ci sono , De Luca non né andato più leggero. Vediamo cosa è accaduto.

Massimo Giletti a Non è l’Arena attacca duramente Vincenzo De Luca

Massimo Giletti durante la trasmissione che conduce la domenica sera su La7, “Non è l’Arena” ha attaccato duramente il presidente della regione Campania , Massimo De Luca e ha detto così parlandogli direttamente: “Lei governa una regione importante per questo paese, dovrebbe dire la verità, invece è solo chiacchiere e distintivo”. E poi ha anche aggiunto: “La scuola ci permette di formare quelli che saranno i dirigenti di questo Paese, tenere a casa ai ragazzi è un danno enorme che facciamo a loro e a tutto il Paese. Basta con chi ha successo con frasi inutili, chi amministra un Paese dovrebbe stare zitto e andare negli ospedali a vedere cosa non funziona. Non a predicare dietro una scrivania comoda dicendo cazzate!”

La risposta durissima di Vincenzo De Luca contro Massimo Giletti

Vincenzo De Luca non ha perso tempo e gli ha risposto immediatamente cosìdurante una conferenza stampa di aggiornamento che tiene regolarmente il venerdì sera: “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’unico che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce … Ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava i numeri al lotto. Ci sono personaggi che noi, in genere, ricoveriamo al Cardarelli per coma etilico. Quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione in testa: fosse stato a Napoli lo avremmo già ricoverato”. E poi De Luca ha concluso così: “Ogni eccesso contiene in sé le ragioni della propria autodistruzione. Quando si esagera, mi riferisco alle aggressioni mediatiche, alla fine si diventa talmente poco credibili che si finisce per cadere sulle proprie falsità, oltre che sulla propria nullità”.

Vedremo se domani, domenica 29 novembre Massimo Giletti risponderà a tali pesantissime offese del governatore della Campania, Massimo De Luca.

C’è da scommettere che il botta e risposto non sia ancora finito.