Detto Fatto sospeso, Dagospia lancia una bomba “Il siparietto della spesa è …”

Ormai è di dominio pubblico che il programma condotto da Bianca Guaccero che va in onda nella fascia del primo pomeriggio, “Detto fatto” è stato sospeso a causa di un tutorial che mostrava come fare la spesa in modo sexy.

Bianca Guaccero si è scusata e l’ha apostrofato come “un siparietto triste”, le giornaliste delle varie tv si sono sentite offese e tutti si sono rivoltati contro dicendo di essere tornati indietro di decenni.

La Rai ha deciso di sospendere il programma ma la vicenda non è finita qui.

La bomba che lancia Dagospia “la Rai è ipocrita”

Bianca Guaccero è distrutta per quanto è accaduto e ha affidato ai social le sue scuse assumendosene la responsabilità, la ballerina che è stata la protagonista della spesa sexy, Emily Angelillo è a pezzi anche se sui social ha risposto a tono alle accuse che le sono state mosse rifiutando di essere qualificata come poco professionale o di non aver portato rispetto alle donne.

La Rai, nella persona dell’amministratore delegato Fabrizio Salini ha qualificato ciò che è avvenuto come un “errore gravissimo”.

Ma nonostante all’unanimità si sia gridato allo scandalo c’è stata anche una voce fuori dal coro, quella di Dagospia che ha voluto ricordare che in ogni edizione di Detto fatto, anche in quelle condotte da Caterina Balivo, il tutorial della spesa sexy c’è sempre stato.

E mai, nessuno, prima d’ora aveva detto nulla.

Chissà se dopo questa segnalazione fatta da Dagospia qualcosa cambierà.

Parla la ragazza a cui doveva essere insegnato a fare la spesa in modo sensuale

Il tutorial sensuale aveva come destinataria, oltre tutto il pubblico femminile, in particolar modo l’ospite in studio, Roberta Panico, che, alla fine del tutorial stesso avrebbe dovuto imparare a camminare con disinvoltura sui tacchi.

Fanpage l’ha intervistata e lei ha commentato così ciò che è accaduto: “Io l’ho presa con molta ironia e spero si sia visto, secondo me era quello l’approccio degli autori, ma poi la cosa è un po’ sfuggita di mano. Purtroppo è diventato virale lo spezzone in cui Emily fa quella cosa lì, ma se si vedesse per intero il segmento si capirebbe meglio il tono. Penso anche che se la loro idea fosse stata malevola non avrebbero chiamato me, visto che mi conoscono e sanno che avrei stonato”.