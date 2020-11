Cartabianca, Luca Zaia a Bianca Berlinguer: “Ma Mauro Corona che fine ha fatto?”, e la Berlinguer inaspettatamente risponde “Le assicuro che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona non è più tornato a Cartabianca dopo aver appellato la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer come “gallina”. La Rai, pare che non voglia perdonarlo e, il direttore di rete, Franco Di Mare, nonostante negli anni passati non si sia comportato molto meglio con le sue colleghe quando faceva loro battute a doppio senso o lanciava occhiatine equivoche o palpatine come dimostrato ampiamente dai servizi di Striscia, è stato irremovibile. Striscia la notizia ha portato ben due tapiri a Franco Di Mare e l’ultima volta lui è fuggito trovando riparo nel piano superiore di un ristorante.

Bianca Berlinguer vorrebbe Mauro Corona di nuovo in trasmissione

Bianca Berlinguer, pochi giorni dopo la puntata di Cartabianca in cui ha litigato con Mauro Corona ha subito disteso la mano e ha detto che, pur augurandosi che un episodio simile non si ripeta più, voleva che Corona tornasse ma su di lui la Rai ha posto un veto.

Corona a quel punto è andato ospite in altre trasmissioni, da Barbara Palombelli a Stasera Italia , da Corrado Formigli a Piazza pulita dove c’è stato un momento di scontro quando Corona ha espresso la propria idea sui vaccini e Formigli l’ha bloccato dicendo di non voler sentire teorie negazioniste e Corona ha perso la pazienza e ha detto “ma qui si può parlare o no?”

Luca Zaia a Bianca Berlinguer “ma dov’ è Mauro Corona? A noi veneti manca”

Martedì a Cartabianca è andato ospite Luca Zaia che , ad un certo punto dell’intervista ha detto così a Bianca Berlinguer: “Mi tolga una curiosità ma a Cartabianca mi sa la quarantena dura più di 10 giorni. Voi lo sapete che per legge dura solo 10 giorni? Corona che fine ha fatto? Per noi è un mito. Manca a tutti coloro che la seguono”.

E Bianca Berlinguer, che non ha mai nascosto che vorrebbe un ritorno di Corona, ha detto: “Mauro Corona? Lei ha toccato il mio tasto dolente, lo so che voi in Veneto sentite particolarmente la sua mancanza, le assicuro che la sento molto anche io. E anche altri telespettatori che non sono del Veneto quindi speriamo davvero che riusciamo a risolvere, magari con il prossimo anno quando siamo tutti più buoni riusciamo a riportarlo perché anche a voi manca”.