Bari tremendo incidente sulla tangenziale, donna sbalzata fuori dall’auto, muore sul colpo

Un gravissimo incidente è avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 sulla statale 16 di Bari tra gli svincoli di Poggiofranco e Carrassi.

Due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate. Uno dei due mezzi, una Smart, ha terminato la sua corsa contro un camion.

La donna che era al volante della smart è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo.

Inutili i soccorsi. L’altro passeggero dell’utilitaria, per fortuna, ha riportato ferite lievi.

La donna era di Bari e aveva circa 40 anni.