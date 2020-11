Tu si que vales, un concorrente si scaglia contro Rudy Zerbi “non fare il cretino”: momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo che sabato scorso è terminato Ballando con le stelle, con la vittoria di Gilles Rocca e fra mille polemiche da parte della coppia Todaro Isoardi, questa settimana, e precisamente ieri, 28 novembre c’è stata la finalissima anche di Tu si que vales con il trionfo del magoAndrea Paris.

E’ stata una puntata bellissima da seguire con il ritorno di Gerry Scotti in studio dopo il contagio da covid e con una simpaticissima Sabrina Ferilli che ha conquistato tutti. A qualcuno è apparsa, invece, un po’ confusa Belen Rodriguez che si è sbagliata sul momento in cui doveva mandare in onda la pubblicità ma, per il resto, tutto è filato liscio.

Un concorrente della scuderia di Gerry Scotti duro contro Rudy Zerbi “ Non fare il cretino”

Non è mancato lo spazio dedicato a Gerry Scotti con la sua scuderia e si è esibito un ragazzo che ha insegnato qualche mossa di yoga. Il concorrente che era vestito di giallo con un grosso turbante, durante l’esibizione si è tolto lo stesso turbante e lo ha preso Rudy Zerbi che lo ha indossato.

Terminata l’esibizione, poichè il concorrente doveva andare via e Zerbi non gli restituiva il copricapo ha detto a Zerbi anche con un tono abbastanza duro “Non fare il cretino, ridammi il turbante”. Zerbi è rimasto un po’ interdetto ma il concorrente ha ripetuto più volte la frase. In studio sulle prime non sin è capito quanto il concorrente scherzasse e quanto dicesse sul serio ma poi è intervenuta anche le De Filippi che ha dato ragione all’insegnante di yoga.

Maria De Filippi fa uno scherzo a Sabrina Ferilli che sbotta in diretta

E’ da diverse puntate che, ad un certo punto in studio si spengono le luci e qualcuno prova a toccare i piedi e le gambe della Ferilli. Anche ieri le luci sono calate e la sedia della Ferilli ha iniziato a girare al buoi per tutto lo studio fino a quando si é sentito dire dall’attrice romana amatissima: «Maria ma pure in diretta? Guarda che partono le parolacce. Mi devo levà le scarpe?». E poi, ad un certo punto, mentre era stata mandata già la pubblicità, in un fuori onda si è sentito: «Vaff***».

Il web è impazzito, divertito dalla spontaneità della Ferilli .