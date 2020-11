Tu si que vales, finale inaspettato, Rudy Zerbi a Gerry Scotti: “Poco professionale”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato sera è terminato anche “Tu si que vales”, programma del sabato sera di canale 5 amatissimo e seguitissimo. Il programma, che sforna dei veri talenti, ha visto vincitore di quest’anno il mago Andrea Paris che ha veramente sbalordito tutti facendo un numero di magia che ha coinvolto tutto il pubblico. Anche Teo Mammuccari, uno dei giudici insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti è rimasto senza parole nonostante la sua bravura , ormai riconosciuta da tutti , come mago.

Il programma è terminato, come dicevamo, per fortuna nel migliore dei modi e cioè con i ritorno di Gerry Scotti dopo essere stato via un bel po’ di tempo a causa del covid, situazione , però, brillantemente risolta.

Rudy Zerbi a Gerry Scotti “Poco professionale”

Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono molto amici e hanno raccontato che dividono l’appartamento quando sono a Roma per registrare Tu si que vales e di essersi confidati tante cose della loro vita privata e, anche in più occasioni, di aver pianto insieme per ciò che la vita, di bello o di brutto riserva ad ognuno di noi.

Sabato, dopo la finale Rudy ha pubblicato sui social una storia che l’ho ha visto protagonista con Gerry Scotti di un siparietto che all’inizio ha lasciato un po’ interdetti i follower ma poi, sentendo che di fondo c’è Gerry Scotti che ride, tutti hanno capito che si trattava solo di uno scherzo.

Rudy Zerbi si è fatto riprendere fuori dal camerino di Gerry Scotti e sulla porta si vede un targa con su scritto: “Poco professionale“. Rudy indica la scritta e se la ride ma poi anche Gerry Scotti lo segue a ruota.

Belen Rodriguez un po’ confusa durante la finale

La finale di Tu si que vales, a differenza di tutte le altre puntate che sono registrate, va in onda in diretta. E certamente c’è un po’ di tensione in più. Questa la si è vista anche in Belen che, nonostante presenti questo programma da tantissimo tempo, era un po’ agitata tanto da confondersi quando mandare in onda la pubblicità.

Per il resto la puntata è volata via liscia come l’olio con una strepitosa Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare che ha dato grande prova di simpatia e anche di amicizia con Maria De Filippi. Le due si prendono spesso in giro ma è evidente il forte legame di amicizia che le lega.