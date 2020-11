Flavio Briatore porta il figlio a Dubai perché i compagni lo prendono in giro, Briatore smentisce e dice “Non è vero, il motivo è un altro e cioè …”

0 SHARES Condividi Tweet

“Il gossip non dorme mai”, con questa frase Flavio Briatore è intervenuto in una vicenda che è anche molto delicata e che riguarda il figlio Nathan.

In questi gironi che Elisabetta Gregoraci è dentro la casa del grande fratello, a prendersi cura completamente e in via esclusiva del loro bambino, Nathan è Flavio Briatore che, da padre, non ha difficoltà a capire cosa è meglio per lui.

Elisabetta Gregoraci dentro la casa del grande fratello e il figlio preso in giro dai compagni

Elisabetta Gregoraci che è dentro la casa del grande fratello e che rimarrà ancora a lungo fino a metà febbraio, sta vivendo un’esperienza unica anche perchè vive questa storia abbastanza contrastata con Pierpaolo Petrelli. Pare, però, che tutte le vicissitudini che lei sta vivendo siano oggetto di presa in giro del figlio a scuola da parte dei compagni di classe.

E per questo Flavio Briatore avrebbe deciso di portare il ragazzino lontano da quell’ambiente e di farlo distrarre a Dubai. Infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato: “Non si tratta di una vacanza, ma a scuola Nathan viene preso in giro dai compagni di scuola per via del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e così ho deciso di portarlo un po’ a Dubai”.

Questo, Gabriele Parpiglia lo ha detto durante una diretta Instagram con Elena Santarelli.

Flavio Briatore interviene sull’argomento e smentisce categoricamente ciò che è stato detto

Flavio Briatore, dopo che ha sentito cosa il giornalista Parpiglia ha dichiarato, ha deciso di intervenire per smentire seccamente quelle dichiarazioni e ha detto così sui social: “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta gia’ riscuotendo un successo straordinario“.

E poi: “Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.

Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.

Dunque, nulla di vero nel disagio che starebbe vivendo Nathan a causa del comportamento della mamma ma solo la voglia di Briatore nel non allontanarsi anche lui dal figlio ora che Nathan non ha vicino la mamma.