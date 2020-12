Vita in diretta fuori onda scomodo, Alberto Matano “Mara Venier mi ha rovinato …” ma la Venier lo sente e minacciosa “ho sentito il fuori onda, quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta continua a raccogliere un grandissimo successo di pubblico grazie alla conduzione professionale e sempre sul pezzo di Alberto Matano che si sta dimostrando un conduttore molto rigoroso ma anche estremamente simpatico. Maurizio Costanzo, in più di un’occasione, lo ha elogiato e gli ha fatto tantissimi complimenti e, anche se a molti telespettatori manca vedere accanto a Matano una presenza femminile che addolcisca un po’ la conduzione, in tanti sono così soddisfatti che i dati di ascolto sono decisamente gratificanti.

Alberto Matano e Mara Venier e il rapporto che li lega

Alberto Matano e Mara Venier sono colleghi oltre che grandissimi amici. I due lo hanno sempre detto e dimostrato che, sia davanti le telecamere che nella loro vita privata, si frequentano e stanno benissimo insieme. Matano ha anche detto che non sente affatto la differenza di età che c’è tra loro e che quando si incontrano sembrano due ventenni per l’entusiasmo e la felicità di stare insieme.

Sabato prossimo, 5 dicembre su Rai 1 saranno alla conduzione, insieme, di una serata, il Premio Biagio Agnes e allora Alberto Matano, pur se molto felice di questo impegno, scherzando in un fuori onda che non si è sentito in trasmissione ha detto: “Mara mi ha rovinato il weekend”.

Quando poi si è tornati in onda, Mara Venier, ridendo, ha detto: “Fuori onda ho sentito Mara mi ha rovinato il weekend. Quando ti vedo ti meno”.

E Matano è scoppiato a ridere e non è riuscito neppure a dire più nulla perché le risate glielo impedivano.

Matano e la fermezza nel ricordare che vanno rispettate le regole anticovid

Alberto Matano è sempre molto attento e preciso nel ricordare che vanno assolutamente rispettate le rigole anticovid che ormai conosciamo tutti benissimo: mantenere il distanziamento sociale, indossare correttamente le mascherine e lavarsi frequentemente le mani.

Queste regole le ricorda spesso e allora quando la sua inviata Antonella Del Prino era collegata da Napoli per la morte di Maradona e Matano ha visto assembramenti pericolosi di persone, ha interrotto il collegamento dicendo che non era possibile proporre certe scene in tv , ha invitato i presenti a mantenere le giuste distanze tra loro e poi ha comunicato alla Delprino che si sarebbero ricollegati se le persone presenti avessero rispettato le regole del distanziamento e così, abbastanza bruscamente, ha interrotto il collegamento.