Cristina Parodi nella bufera, promuove un evento culturale ma fa anche pubblicità ai suoi vestiti, il web insorge e lei decide di rispondere

Cristina Parodi è un personaggio pubblico, moglie del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e molto amata dal pubblico quando sia era giornalista al Tg5 ma anche quando conduceva Verissimo poi lasciato alla bravissima Silvia Toffanin.

Cristina Parodi, se all’inizio della sua carriera era molto amata ora è abbastanza discussa e anche quando ha condotto insieme alla sorella Benedetta “Domenica In” , la trasmissione non è andata molto bene e gli ascolti erano decisamente deludenti, poi al suo posto c’è stato il ritorno di Mara Venier ed è stato un trionfo. Ultimante è molto attaccata e criticata perchè la si accusa spesso sia di predicare bene e razzolare male come quando il marito, Giorgio Gori invita tutti i bergamaschi a rimanere in casa il più possibile e ad uscire solo in caso di effettiva necessità poi lei posta sui social foto in cui partecipa agli eventi mondani e il web le chiede se quell’uscita era proprio inevitabile o avrebbe potuto rimanere tranquillamente a casa come chiede il marito al resto della popolazione di Bergamo.

E’ stata anche molto criticata e attaccata per aver lanciato una linea di vestiti i cui prezzi sono esorbitanti.

Cristina Parodi attaccata duramente per aver pubblicizzato un evento culturale facendo pubblicità ai suoi vestiti

Cristina Parodi in questi giorni è stata attaccata duramente dal web perchéha promosso un evento culturale sui social ma non dimenticandosi di taggare la sua linea di vestiti, peraltro costosissimi.

Vediamo cosa è accaduto.

Al teatro Doninzetti di Bergamo si è tenuto il primo festival operistico in streaming, “Donizetti opera Festival“.

Cristina Parodi, su Instagram ha scritto così per pubblicizzare la serata: “Siamo orgogliosi del nostro Gaetano e felici di averlo potuto celebrare nel giorno del suo compleanno #gaetAMO #citofonaregaetano”.

In tanti hanno apprezzato la pubblicità di un eventi culturale così bello e l’hanno sostenuta ma poi qualcuno si è accorto che c’era il tag alla sua linea di vestiti e allora l’hanno massacrata, scrivendo: “Con che coraggio ci chiedi soldi?”, o anche : “È talmente tanto sensibile che tagga i suoi vestiti anche qui!! La sua sensibilità si chiama denaro!!!! Tristezza assoluta“, e ancora: “Che messaggio vuoi dare a chi guarda?”, o, anche: “Lei ha perso ogni credibilità. Mi auguro che non abbia percepito alcun compenso. Perché il conflitto di interessi aleggia…”.

La risposta di Cristina Parodi

Dopo tantissimi commenti tutti nello stesso senso, Cristina Parodi ha deciso di rispondere, cosa che di solito non fa, e ha scritto così: “Aleggia solo la sua antipatia, le garantisco ….. vada a informarsi prima di dire stupidaggini e falsità“.