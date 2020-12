Ficarra e Picone “Mai più a Striscia”, la reazione di Pier Silvio Berlusconi è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia è un tg satirico che tutti i conduttori televisivi, o quasi, vorrebbero condurre. E’ una trasmissione seguitissima che, oltre a fare satira, è in grado di far venire alla luce anche casi che meritano di essere denunciati e sia i conduttori che gli inviati sono sempre stati molto fieri di condurla e così anche Ficarra e Picone che da 15 anni si alternano con altre copie storiche quali Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma qualche giorno fa, inaspettatamente, Ficarra e Picone hanno fatto un annuncio che nessuno si aspettava.

Ficarra e Picone annunciano che non condurranno mai più Striscia la notizia

Il duo comico ha comunicato così la notizia: « Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Non escludiamo che prima o poi si possa tornare ma al momento passiamo il testimone”.

Ficarra e Picone hanno poi rilasciato altre dichiarazioni e hanno detto così: «È una decisone che è nata e cresciuta nel tempo, come quando scrivi un film o uno sketch per la televisione: alla fine ti dimentichi chi ha avuto l’idea o ha cominciato a parlarne. Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con leggerezza, tranquillità e già un briciolo di nostalgia che ci pervade».

E, a proposto di come ha reagito Antonio Ricci alla notizia hanno detto: «È dispiaciuto quanto noi, ma ha compreso la scelta. Antonio ci ha fatto sentire fin dal primo giorno che Striscia non era casa sua, ma anche casa nostra. Ci ha fatto sentire sempre importanti. Anche umanamente. È sempre stato presente ai nostri debutti teatrali, è venuto a Siracusa per la prima delle Rane di Aristofane, non si perdeva mai le prime dei nostri film. Ci ha fatto sentire della famiglia».

E poi hanno anche detto: «Sicuramente sappiamo che Striscia ogni giorno è tra i programmi più visti, è una grande vetrina, una grande opportunità, ma adesso sentiamo il bisogno di cambiare. E poi le cose non sono belle solo perché le vedono tante persone, ci possono essere cose bellissime viste da pochi».

La reazione di Piersilvio Berlusconi alla notizia di Ficarra e Picone

Mediaset e, in particolar modo Antonio Ricci, ha voluto ringraziare pubblicamente Ficarra e Picone e ha scritto così: “Mediaset saluta e ringrazia Salvatore Ficarra e Valentino Picone che dopo tanti anni di successo nella conduzione di ‘Striscia la notizia’ hanno deciso di fermarsi”,

E anche Piersilvio Berlusconi ha voluto ringraziare personalmente Ficarra e Picone e ha detto: “A Salvatore e Valentino vanno tutto il nostro affetto e la nostra stima. Mediaset è casa vostra: oltre all’auspicio di rivedervi a Striscia, appena sarete pronti con nuovi progetti non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”.