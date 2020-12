Claudio Baglioni ad una fans: “Zitta, vattene o ti do un cazzotto …”, Striscia manda in onda il video

0 SHARES Condividi Tweet

Striscia la notizia questa settimana ha alzato un polverone con Ficarra e Picone che, inaspettatamente hanno annunciato che hanno deciso di lasciare per sempre il bancone di Striscia la notizia. Il duo comico, pur ringraziando tutti, da Medisaet ad Antonio Ricci, hanno stupito e in tanti si sono chiesti se dietro questa decisone così improvvisa non ci sia, oltre la voglia legittima di cambiare, anche qualche malumore importante.

Ficarra e Picone hanno detto così lunedì sera in apertura della puntata di Striscia: “Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo quindici anni e diciassette edizioni non è facile. Ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti”

E poi hanno continuato così: “Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto … Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli saremo sempre grati”. E poi, ancora: “Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per il momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo”.

Invece, su Instagram, hanno scritto: “Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia la notizia sabato. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee. Ci vediamo in giro”.

Il video in cui Claudio Baglioni maltratta una sua fans

Striscia ha mandato in onda il momento di Forum quando una contendente ha dichiarato di avere avuto una storia d’amore importante con Claudio Baglioni e che lui le aveva anche dedicato una canzone.

A Forum, dal giudice al pubblico, nessuno le ha creduto e Striscia la notizia ha mandato in onda, nella rubrica Spetteguless, per sottolineare, con sarcasmo, quanto sia bello il rapporto che Claudio Baglioni ha con le sue fans, un frammento di un video di un concerto durante il quale Baglioni, sul palco davanti a tutto il suo pubblico, ha detto così ad una sua fans: “Quando farai 40 anni di carriera… sta zitta un secondo o ti do un cazzotto in testa. Sta zitta, non me ne frega niente. Sono 40 anni che mi faccio un c*** così per fare questi concerti, quando ti farei la stessa cosa ti farai il tuo concerto. Vieni qui, parli… adesso puoi anche andare”.

Le voci che girano sostengo che Claudio Baglioni si sia rifatto e lui scrive una lettera a Dagospia

Da diverso tempo girano voci che Claudio Baglioni si sia rifatto e soprattutto Striscia ha messo a confronto le immagini di come era diverso anni fa e di come appare oggi e, effettivamente le differenze ci sono. Baglioni, stanco di queste voci, ha scritto una lettera Dagospia: «Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito vorrei rassicurarvi a proposito del ‘Taglia e cuci’ di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua”.

E poi ha continuato: «Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio, vi mando un abbraccio».