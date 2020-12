GFV lite in diretta, Giulia Salemi ad Alfonso Signorini “Non usare questi toni” e lui “Sei tu che …”, il web si rivolta contro Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

La Casa del grande fratello riserva sempre molte sorprese e, soprattutto quando a popolarla sono i vip, vengono fuori altarini inaspettati come quello degli ultimi giorni rivelato da Elisabetta Gregoraci che ha svelato che Giulia Salemi ci ha provato con Flavio Briatore quando loro erano sposati.

Elisabetta Gregoraci svela che Giulia Salemi ci ha provato con Flavio Briatore quando lui era ancora suo marito

Durante la puntata di lunedì del GFV, è venuto fuori che Giulia Salemi, quando la Gregoraci e Briatore erano sposati, ci aveva provato con lui.

Giulia Salemi ha provato a difendersi e ha detto alla Gregoraci: “Pensi che io abbia fatto la gatta morta con lui? Eri tu che non mi filavi ed eri snob”.

E poi la Salemi nel confessionale ha spiegato il suo stato d’animo: “Stava passando un messaggio che non rappresenta la verità e ci sono rimasta male. Detto ciò l’ho conosciuto anni fa e siamo diventati amici”.

Ma la Gregoraci, durante la puntata non si era limitata e aveva detto: “Ho detto che quando tu venivi nel locale, eri molto più carina con Flavio che con me … Io saluto e sono gentile con tutti, se tu hai delle attenzioni nei confronti del mio ex marito non puoi negarlo. Accetto il tuo pensiero, ma non lo condivido. È vero che sei stata più gentile con lui che con me? È vero che hai mandato messaggi in amicizia? Non vorrei coinvolgere Flavio anche in questa cosa”. E la Salemi: “Fai tanto la paladina delle donne e dici di non volere essere giudicata, non cadere nel cliché del giudizio”. A quel punto Alfonso Signorini ha chiesto alla Salemi cosa scrivesse a Briatore e lei: “Non me lo ricordo. Però di passare così non mi va. Di certo non messaggi legati a secondi fini”.

L’intervento della De Blank, a questo punto, è stato epico: “Flavio mi ha detto che lei ci provava ma lui non se la filava“. E la Salemi: “Patrizia non è vero, io sono a posto con la mia coscienza”.

Giulia Salemi e Signorini litigano e lui: «Hai scelto tu di venire al Gf Vip”

In seguito alla lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per Flavio Briatore, nella puntata di ieri, 4 dicembre la Salemi ha detto così a Signorini: «Lungi da me provarci con un uomo sposato io mai mi permetterei di mancarle di rispetto. Parlare però di questi argomenti in prima serata e utilizzando questi toni beceri non è bello. Alfonso, anche tu non iniziare. Non è bello parlare di cose successe fuori».

E Alfonso Signorini, con toni molto duri le ha risposto: « Giulia io non direi toni beceri! Hai scelto tu di venire al Grande Fratello Vip dovresti saperlo che di questo si parla!».

Ma il web si è scagliato contro Signorini dicendo: «Alfonso mette in continua luce Giulia per dare ragione a EliGre, che schifo!».