Gigi D’Alessio, la ex moglie lancia una bomba su Anna Tatangelo “non è stata lei la causa della fine del mio matrimonio ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo un lunghissimo rapporto d’amore e un’altrettanta lunga convivenza che ha visto anche la nascita del loro bambino, si sono lasciati. Prima di questa rottura definitiva si sono presi e lasciati diverse volte ma ora sembra che dopo questa ennesima volta, non ci sarà più un ritorno. Lei, attualmente, è impegnata nel ruolo di giudice a “All together now” mentre Gigi D’Alessio è impegnato, sempre con ruolo di giudice, nella trasmissione “The voice Senjor “ condotta da Antonella Clerici.

I compagni di avventura di Anna Tatangelo sono Francesco Renga, Rita Pavone J. Ax, mentre quelli di Gigi D’Alessio sono Clementino, Albano e la figlia Jasmine e Loredana Bertè.

I due programmi piacciono tantissimo e il pubblico li segue regalando alle due conduttrici, Michelle Hunziker e Antonella Clerici grandi soddisfazioni. Recentemente su Michelle Hunziker si è anche espressa Platinette che l’ha molto elogiata dicendo che riesce molto bene a coniugare il rigore svizzero con il calore italiano.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio, Carmela Barbato spiega perché Anna Tatangelo non centra nulla nella fine del suo matrimonio

Si è sempre pensato che Anna Tatangelo fosse stata la causa della fine del matrimonio di Gigi D’Alesio con la ex moglie, Carmela Barbato tanto che gli inizi della storia tra la Tatangelo e D’Alessio non sono stati semplicissimi perché tantissimi fans di D’Alessio la odiavano per essere stata il motivo della fine del matrimonio del loro beniamino.

Ma oggi è la stessa Carmela Barbato che ha voluto chiarire cosa è accaduto realmente e perché lei e Gigi D’Alessio si sono lasciati.

Carmela Barbato ha dichiarato: “A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla … Oggi l’ho perdonato”.

Anna Tatangelo a “All together now” e il rapporto con Francesco Renga

Anna Tatangelo, che è impegnata con il ruolo di giudice nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker “All together now” è in lotta continua con Francesco Renga, uno degli altri giudici perché i due hanno vedute completamente diverse sui concorrenti e spesso si scontrano. A questo proposito, J Ax ha detto del rapporto che hanno: “Con questi due è come stare in una puntata infinita di Casa Vianello!”.

Anna, che dopo la rottura con Gigi D’Alessio ha ritrovato la serenità, ha detto dell’ex compagno: “Gigi è un pilastro importante nella mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio.”