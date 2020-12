Domenica In, Mara Venier fuori di sé, fulmina con la sguardo e non va avanti con l’intervista, in studio cala il gelo ma lei continua a rimanere in silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

La Domenica pomeriggio, per molti, è un appuntamento imperdibile quello con Mara Venier che, da perfetta padrona di casa, invita nella sua trasmissione solo che le piace veramente come lei stessa ha ammesso e fa delle interviste simpatiche che , però, vanno dritte al cuore. Ieri, domenica 6 dicembre ospiti da lei, tra gli altri, Massimo Boldi e Cristina De Sica e la Venier ripercorrendo insieme a loro le loro vite artistiche e professionali, non ha mancato di sottolineare che loro sono amici da tantissimi anni e che si sentono e si vedono a prescindere dalla televisione.

E proprio questo è il bello della Venier, intervistare e ospitare personaggi famosi e trattarli come se le telecamere non ci fossero, ma stessero da soli nel salotto di casa a fare quattro chiacchiere tra di loro e, spesso, a ricordare i vecchi tempi.

Mara Venier intervista Patty Pravo ma per il chiacchiericcio in studio si blocca e non va avanti

Mara Venier dà l’impressione di divertirsi molto, di essere una grande compagnona, come lei stessa ama definirsi, ma prima di tutto, è un’ottima professionista e allora, quando le cose non vanno come piace a lei non si fa remore a dirlo a gran voce e a pretendere che tutto fili liscio. Ieri, mentre intervistava Patty Pravo, ad un certo punto, anche se da casa non si è sentito nulla probabilmente in studio ci sarà stato un gran chiacchiericcio perchè lei e Patty Pravo si sono bruscamente interrotte e hanno guardato nella direzione che di solito è quella degli autori.

Mara Venier, con uno sguardo gelido ha detto “Scusate” per riportare l’ordine e Patty Pravo, per sdrammatizzare un po’ perché ha visto l’amica Mara Venier fuori di sé dalla rabbia ha detto: “In che lingua stavano parlando?”, abbozzando un sorriso ma Mara Venier , molto seria e ferma le ha detto “Scusami davvero”.

Poi la Venier, fortemente irritata, si è accertata che ci fosse di nuovo totale silenzio e ha ripreso l’intervista da dove l’avevano interrotta.

Mara Venier intervista il viceministro della salute Sileri

Ospite da Mara Venier, ieri anche il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri e Gramellini mentre da casa in collegamento c’era Carlo Conti che ha detto di non essere ancora in forma perfetta dopo il contagio da covid ma di starsi riprendendo poco alla volta e di accusare ancora parecchia stanchezza.

Il viceministro Sileri ha raccontato che lui il Natale lo trascorrerà a casa con la moglie, il bambino piccolo e l’altro che è in arrivo.