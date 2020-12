Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio a Walter Ricciardi: “Cortesemente la sistemi” e Ricciardi “Non posso perchè …”, i due in forte imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, domenica 6 dicembre è andato in onda, come ogni domenica su Rai tre la trasmissione condotta da Fabio Fazio, “Che tempo che fa”. Tanti gli ospiti e i momenti che si alternano tra il serio e il divertente e in studio, soltanto, oltre a Fabio Fazio e all’ospite di turno, Filippa Lagerback che, recentemente ha detto che con Fabio Fazio ha un ottimo rapporto e che l’accusa di essere troppo fredda e algida che spesso le muovono, non è per nulla giusta perché lei è una donna che sa esternare con gran facilità i suoi sentimenti.

Fabio Fazio riprende Walter Ricciardi

Ieri, tra gli altri ospiti nel salotto di Fabio Fazio era in collegamento Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

Fabio Fazio, ad un certo punto dell’intervista ha detto a Ricciardi: ” Professore, un dettaglio, sa che mentre parliamo siamo nell’era dei social, quindi arrivano commenti a tutto e lei ha una sveglia dietro che segna le 13:20 e quindi dicono che siamo registrati. Se la mette ha posto mi fa una cortesia: sono le 20:46 in questo momento”.

Ma Ricciardi ha risposto così ad un sorridente e imbarazzato Fazio che , in quel momento, si stava prendendo in giro da solo: “È ferma da sempre” e poi, prendendo un’altra sveglia che segnava le 20:47 e mostrandola a favore di telecamere ha detto: “Siamo in diretta, tutto a posto. Eccola“.

Ma Fabio Fazio, ancora più volendo scherzare ha detto: “No, questa è avanti di un minuto“.

Walter Ricciardi, professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è stato simpaticamente al gioco. E questo è stato molto apprezzato dal pubblico da casa.

Chi danneggia Luciana Littizzetto, parla anche Alessandro Cecchi Paone

Una telespettatrice ha fatto notare ad Alessandro Cecchi Paone sulla sua rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv che è sgradevole la risata forzata che si sente in sottofondo quando la Littizzeto a “Che tempo che fa” fa delle battute e ha scritto così: “E’ uno del cast che ama la comica oppure è uno a cui viene chiesto di ridere in quel modo?“

Alessandro Cecchi Paone ha risposto così: ““L’ho notato anche io … tanto che pensavo avessero fatto rientrare il pubblico in studio”.

E poi ha anche aggiunto: “Chiunque sia danneggia la Littizzetto che non ha bisogno di questo supporto”.