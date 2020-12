Sabrina Ferilli bomba sull’amica Maria De Filippi “Non è quella che dice di essere … e se dico questa cosa è perché mi ha esasperato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono amiche da tantissimo tempo e la loro è un’amicizia vera e sincera come , forse, ce ne sono poche nel mondo dello spettacolo. In ogni trasmissione che fa Maria De Filippi, ha sempre voluto, ora in un ruolo ora nell’altro, l’amica Sabrina. A C’è Posta per te tante volte è andata ospite, sia a Tu si que vales è stata giudice della giuria popolare, ad Amici, è stata giudice. Maria De Flippi chiama e Sabrina Ferilli risponde.

Le due si vogliono bene ma si prendono anche tremendamente in giro e se Maria la stuzzica, la Ferilli risponde a tono, molto spesso anche con parolacce.

Sabrina Ferilli intervistata da Fabio Fazio e arriva la telefonata di Maria De Filippi

Ieri sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa è andata ospite in collegamento Sabrina Ferilli.

Poi Fazio le ha fatto una domanda ben precisa e cioè se condurrebbe il Festival di Sanremo in coppia con Maria De Filippi.

E la Ferilli ha risposto così: “Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa apposta. Si definisce una donna misurata ma non lo è”.

La telefonata in diretta di Maria De Filippi

Dopo che Sabrina Ferilli ha rilasciato queste dichiarazioni, ha telefonato in studio Maria De Filippi che ha detto: “La cosa che mi fa più ridere di Sabrina è che lei rimane una bambina che si stupisce delle cose, che ha un mondo tutto suo. Fabio chiedile cosa ha mangiato stasera e se chi vive con lei ha mangiato le stesse cose”.

Fabio Fazio ha immediatamente obbedito alla De Filippi e la Ferilli ha detto: “Che carogna. Dato che non tutti hanno i miei gusti per il cibo, io lavorando tutto il giorno – mi organizzo una cenetta come mi pare. Chi sta qui con me, Flavio, dice di non essere interessato e invece poi va a spiluccare. Io che ho sognato tutto il giorno di ritrovarmi quella cosetta pronta, me ne trovo la metà o è addirittura finita. Così ora mangio prima. Cosa succede se Flavio si mangia la roba mia? M’incaz*o”.

Poi Sabrina Ferilli ha ringraziato Fabio Fazio che le aveva regalato delle rose e ha letto il biglietto che le accompagnava: “Cara Sabrina, tutte le parole del mondo che sono state fin qui inventate, non bastano a significarti quello che dirti vorrei”. E la Ferilli: “Ti eri drogato?” E Fazio: “Il problema è che tu non hai mai capito e volevo darti un segno”.