Paolo Bonolis, il figlio Davide sta male e Alfonso Signorini gli dice “Devi rimetterti in piedi” ma la mamma Sonia Bruganelli dice che …

Il Grande fratello può non piacere ma può anche affascinare molto. Tanti sono i vip che hanno svelato che i propri agenti fanno di tutto perché loro possano partecipare e la casa, anche se molto ambita, a volte si rivela un posto dove si soffre anche parecchio. Infatti, chi ha vissuto questa esperienza, sia vip che persone comuni, ha sempre detto che restare chiusi senza contatti con l’esterno, altera e anche parecchio, la percezione della realtà e a volte diventa insostenibile una convivenza o l’accettazione di regole che, forse, fuori sarebbero più sopportate. Nonostante questo, la coda per partecipare al Grande fratello è sempre lunghissima.

Alfonso signorini, Pupo e Antonella Elia

Quest’anno il programma “Grande fratello vip” è condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto di Pupo e di Antonella Elia.

Alfonso Signorini, sul web è molto criticato perchè a volte gli si rimprovera di atteggiamenti non corretti e di avere delle preferenze, una su tutte quella nei confronti di Elisabetta Gregoraci. A volte si scontra con i concorrenti così come accade ad Antonella Elia che bacchetta spesso ora uno ora l’altro mentre Pupo è quello che la mette sempre sullo scherzo e prova a stemperare i toni che, a volte, risultano un po’ troppo accesi.

Il figlio di Paolo Bonolis, Davide vuole entrare nella casa del grande fratello

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, un po’ di tempo fa ha rivelato che il figlio Davide è un grande appassionato de Il grande fratello e che il suo sogno più grande è entrate nella casa.

Alfonso Signorini che è grandissimo amico della famiglia Bonolis, appena ha saputo quale è il sogno di Davide, ha accettato con entusiasmo la sua partecipazione nelle prossime edizioni. Nel frattempo, però Davide si è ammalato anche se non si sa cosa abbia e Alfonso Signorini, in diretta al Gf Vip, ha detto così: ‘Voglio lanciare un saluto a Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. So che stai un po’ così, ma sicuramente farai un Natale alla grande’.

E poi ha aggiunto: ‘Rimettiti in piedi presto perchè la casa del Grande Fratello Vip ti aspetta e la prossima edizione vengo a bussare alla tua porta’.

Sonia Bruganelli aveva anche detto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Mio figlio Davide vorrebbe fare il Gf, ogni settimana si sottopone al tampone per poter seguire la diretta in studio, proverò a fargli cambiare idea’.