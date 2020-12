Belen Rodriguez, prima litiga in pubblico con il fidanzato Antonino Spinalbese e poi chiama i carabinieri

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha da poco terminato la conduzione di un’altra edizione del fortunatissimo programma di canale 5 “Tu si que vales” che vede come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, mentre a capo della giuria popolare la simpaticissima Sabrina Ferilli.

Belen Rodriguez, durante le varie puntate, ha dimostrato di andare d’accordo, oltre che con tutta la squadra collaudatissima, anche con Sabrina Ferilli dimostrando come due prime donne possano convivere nello stesso programma a volte anche spalleggiandosi o aiutandosi come hanno fatto loro due creando simpatici e divertenti siparietti.

Belen Rodriguez e la fine della storia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez si è lasciata, pare ormai definitivamente con il marito Stefano De Martino e ognuno di loro ha preso una strada diversa.

Stefano viene fotografato con diverse figure femminili mentre Belen ormai fa coppia fissa con Antonino Spinalbanese conosciuto per caso quando il suo parrucchiere le ha dovuto mandare un sostituto.

Belen e Antonino sembrano una coppia serena e Belen pare aver ritrovato, finalmente la felicità dopo la chiusura burrascosa con l’ex marito, secondo molti, dovuta alla storia clandestina tra De Martino e Alessia Marcuzzi categoricamente smentita da tutti gli interessati, Belen compresa.

Belen litiga con il fidanzato e poi chiama li carabinieri

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Belen e Antonino Spinalbanese in giro per Roma mentre prendono un aperitivo in un locale all’aperto.

I due sembrano molto tesi e il giornale, a corredo delle foto, scrive la seguente didascalia: “Sarà che l’atmosfera al tavolino del bar è un po’ tesa, sarà che quella con Antonino più che una chiacchierata sembra una discussione, fatto sta che alla vista del fotografo Belen si irrita”.

Mentre i due sembrano intenti a litigare, Belen nota i paparazzi e la sua reazione non è tranquilla tanto che la Rodriguez si avvicina a due carabinieri e chiede loro di aiutarla a non essere seguita dai fotografi e di fare in modo che la sua privacy e quella del suo compagno venga rispettata.

Forse gli animi erano già carichi più la vista dei paparazzi e Belen ha ritenuto di doversi fare aiutare dalle forze dell’ordine ma poi la lite con il fidanzato è rientrata e i due sono tornati a casa mano nella mano.