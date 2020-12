Littizzetto, battute su Wanda Nara a cavallo, Wanda Nara “dovrà risponderne giudizialmente” e la Littizzetto le risponde in trasmissione e l’asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo due domeniche fa quando Luciana Littizzetto aveva fatto una serie di battute sulla foto postata da Wanda Nara sui social che la ritraevano a cavallo completamente nuda e aveva detto: «Ho visto la foto di Wanda Nara, sai è una appassionata di cavalli. E questa settimana si è fatta una foto, in sella al suo destriero: quando si dice cavalcare a pelo. Io mi chiedo come l’hanno issata su, cioè l’hanno messa su a peso e poi si sta tenendo su con la sola forza delle unghie e, credo, della jolanda prensile. Il cavallo non starà immobile, spiegami dove è il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo. Si sta specializzando per fare il Palio di Siena nella contrada della passera», si è scatenato il putiferio e la Littizzetto è stata accusata di sessismo.

Striscia la notizia si chiede perché questa volta il direttore di rete, Franco Di Mare non interviene

Oltre a rivoltarsi una parte del web che ha accusato Luciana Littizzetto di sessismo e che non c’era nessuna differenza tra quanto detto dalla Littizzetto e il tutorial di come si fa la spesa in modo sexy mandato in onda da Detto fatto, sulla questione era intervenuta anche Striscia la notizia che si era chiesto come mai questa volta il direttore di rete, Franco Di Mare, che ha messo un veto sul rientro di Mauro Corona in trasmissione per aver appellato la conduttrice di Carta Bianca , Bianca Berlinguer “gallina”, questa volta, era rimasto in silenzio.

Sul web in tanti hanno attaccato la Littizzetto dicendo: “Battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto”, oppure: “La Littizzetto è di una volgarità assurda… Se certe battute le facesse un uomo lo avrebbero già radiato” ma anche: “Comicità fuori luogo, troppo volgare per finire in tv sulla Rai”.

Ma c’è stato anche chi ha scritto: “Si chiama satira” e: “Non vorremo scomodare il sessismo e la questione femminile per questa battuta della Littizzetto, vero?” oppure chi ha scritto: “La comicità della Littizzetto è al quanto discutibile. Però è anche vero che la foto in oggetto non porta certo a fare battute sulla fisica nucleare”.

Wanda Nara, sulle prime, non ha replicato ma poi ha postato uno stralcio del post Facebook di Antonella Pavisili che diceva: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina” e ha aggiunto: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente“.

La replica di Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa”

Ieri sera, durante la puntata di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto ha voluto rispondere a Wanda Nara e ha detto così: “Il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo e l’odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini…il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare … c’è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. E’ solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico”.

E poi ha concluso: “Ridere è una salvezza. E’ una delle poche cose che in questi tempi così duri ci ha salvato.”