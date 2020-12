Luca Argentero e Cristina Marino, Roberto Alessi affondo durissimo: “Che modi antipatici … fanno i soldi ma poi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino e Luca Argentero formano una coppia invidiatissima: belli, giovani con una carriera brillante, innamorati e con una bambina appena arrivata. Agli occhi dei loro fans sono l’emblema della felicità che loro stessi mostrano sui social anche se alle condizioni che dicono loro. Infatti, recentemente qualche fotografo li ha sorpresi a passeggio con la loro bambina e li ha fotografati. Entrambi, sui social hanno gridato allo scandalo e hanno detto che sarebbe stato giusto e corretto se fossero stati loro a scegliere, innanzitutto se far fotografare la loro bambina e poi quando. Invece si sono sentiti vittime di un sopruso anche se , come personaggi famosi se lo potevano anche aspettare. E loro, per rivalsa, per far vendere meno i giornali, hanno deciso che sarebbe stato , a quel punto, più corretto mostrare loro stessi le foto della loro bambina in modo da soddisfare la curiosità della gente a discapito della vendita dei giornali.

Luca Argentero e il successo con Doc nelle tue mani.

Luca Argentero è reduce da un grandissimo successo con la serie tv Doc nelle tue mani dove impersonava un dottore che, dopo aver perso la memoria, cambiava , in meglio, il suo modo di essere e il suo carattere in generale.

La serie è piaciuta tantissimo tanto che si sta parlando di venderla in America e ora Luca Argentero si sta godendo il suo momento di gloria lontano dalle telecamere , con la sua compagna Cristina Marino e la loro bambina Nina Speranza.

L’affondo di Roberto Alessi: “Fanno i soldi in Italia e ostentano Chanel”

In questo momento di grande difficoltà economica che l’Italia sta attraversando a causa del covid e delle ripercussioni che sta avendo sull’economia nazionale si è ancora molto più sensibili a favore dei commercianti Italiani che stanno facendo i salti mortali per non chiudere definitivamente i loro negozi. E così, dopo che Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero ha postato diverse foto con accessori non italiani ma borse Chanel è intervenuto il giornalista Roberto Alessi che ha commentato così le fotografie postate sui social dove, a parere di Alessi viene ostentata ricchezza.

Roberto Alessi ha scritto così sulla sua rubrica settimanale su Libero: “Fanno i soldi in Italia e poi ostentano Chanel”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono contento per i commessi che lavorano a Roma da Chanel. Ma oggi consiglio a tutti di comprare Made in Italy”.

E poi, infine, ha scritto a proposito della coppia Argentero Marino: “Che strano li facevo fini intellettuali che non ostentano la loro più che giustificata ricchezza. Ostentare è antipatico”.