Albano, la figlia Jasmine attaccata ancora sul web e lei risponde in modo epico “perché non …

Albano e la figlia Jasmine avuta da Loredana Lecciso sono stati giudici nel programma di Antonella Clerici, “The voice senior” che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Quando si è saputo che la ragazza, appena 19enne, avrebbe dovuto giudicare le qualità canore di persone, uomini e donne , over, in tanti hanno storto il naso deducendo che quel ruolo lo aveva avuto solo perché figlia di Albano e, dunque, raccomandata. Sulla questione è intervenuta anche Antonella Clerici smentendo queste voci e dicendo che Albano non aveva fatto alcuna pressione a che la figlia partecipasse ma era stata una sua idea per avere una parte giovane in un programma dove ad essere giudicati dovevano essere cantanti della terza età. Gli altri giudici di The voice senior, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, hanno preso molto bene la presenza di Jasmine e hanno anche duettato con lei nell’ultima puntata.

Gli haters attaccano Jasmine e lei replica

Jasmine Carrisi è molto attiva sui social e viene spesso attaccata dagli haters come, d’altronde accade a tutti i personaggi pubblici che, nonostante i follower, hanno anche chi li massacra.

Ma Jasmine regge bene il colpo e , recentemente, le hanno scritto così: “Perché non la finisci di scrivere caz*ate”.

A quel punto Jasmine, senza perdere la calma né la sicurezza in se stessa ha risposto che chi non la ama, a chi non piace può tranquillamente non seguirla più. Una risposta , senza scomporsi che ha zittito chi la stava attaccando.

Ha anche aggiunto che lei continuerà a postare ciò che vuole e a sentirsi libera di farlo e lascia la porta aperta a chi non la vuole seguire.

Jasmine racconta la sua esperienza a The voice senior

Jasmine si è detta assolutamente non pentita di aver partecipato alla trasmissione di Antonella Clerici che, dal canto suo, l’ha definita carina ed educata.

La ragazza sui social ha scritto: “Ho subito tantissimo il pregiudizio di essere “figlia di”. E lo subisco ancora … E sono consapevole che il mio cognome è stato un trampolino di lancio.”

Poi ha parlato degli studi che ha fatto e ha detto che conosce bene tre lingue, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Del tedesco, invece ha detto: “L’ho studiato ma non so neanche presentarmi in tedesco.”

Poi, a proposito del rapporto con gli haters, ha detto: “Onestamente non rispondo, mi fa più arrabbiare il fatto che dicano che io non abbia le capacità artistiche per giudicare i concorrenti, in realtà io non giudico la performance ma il punto di vista giovanile, è bello che si prenda in considerazione anche una ragazza di 19 anni, rappresento la parte giovane”.