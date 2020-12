Maria De Filippi brutale attacco nei suoi confronti, “spero che si sia sentita almeno un po’ in imbarazzo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata di la casa del grande fratello vip, in collegamento con i ragazzi rinchiusi c’è stata Maria De Filippi per una fare una sorpresa a tutti loro ma, soprattutto a Tommaso Zorsi che, in più di un’occasione, aveva detto che per lui Maria De Filippi era il massimo e che era disposto anche a fare le fotocopie e il caffè pur di lavorare per lei.

Maria De Filippi entra nella casa del grande fratello vip e Tommaso Zorsi in lacrime

Maria De Filippi, collegata dallo studio di Amici, ha fatto una sorpresa a Tommaso Zorsi che non credeva ai propri occhi. Dopo aver scherzato mettendolo alla prova con la sua bravura a fare le fotocopie e il caffè, come lui steso aveva dichiarato di essere pronto a fare per la De Filippi, la padrona di casa delle più seguite trasmissioni televisive gli ha detto: “Ciao Tommaso piacere di conoscerti. Sei veramente un bravo ragazzo”.

E poi: “Allora Tommy io ti dico la verità, inizialmente non mi piacevi ma poi guardando il programma nel corso delle puntate ho iniziato ad apprezzarti sempre di più. Secondo me tu nascondi un lato che ancora non hai mostrato a nessuno, hai una fragilità che è bella. Hai un motto che è veramente bellissimo e sei veramente una bellissima persona. Ho scoperto che fai una vita regolare, ti alzi presto, lavori, porti a spasso il cane, una vita molto regolare. Hai un aspetto simile al mio e ho capito che litighi con una persona perché l’apprezzi ma ultimamente non ti fidi delle persone. Ho anche scoperto che sogni una proposta di matrimonio da sogno”.

E, ancora: “Ho visto il regalo che ti ha fatto il tuo papà ed è stato molto bello. Mi ha stupito che pensassi che tuo papà non ti seguisse”.

E, infine gli ha detto: “Sei una grande persona. Non mollare e fidati di te stesso”.

Fulvio Abbate spietato con Tommaso Zorsi “Che scena imbarazzante”

Il giornalista Fulvio Abbate sui social ha detto la sua su come si è comportato Tommaso Zorsi di fronte a Maria De Filippi.

Abbate ha detto: “Tommaso Zorzi che davanti a Maria De Filippi si trasfigura commosso come la pastorella di Lourdes con la Madonna mi è sembrata una scena davvero imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi.”

Subito è arrivata la risposta della sorella di Zorsi, Gaia che ha scritto così: “Questo è il motivo per cui ho sempre tifato Brosio. Unica certezza”.