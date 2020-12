Albano, la figlia Jasmine lascia tutti senza parole: “Se a Sanremo cantassi con mio padre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano e Jasmine Carrisi, padre e figlia sono diventati ormai famosi anche come coppia dopo aver partecipato, riscuotendo successo e ammirazione, all’ultimo programma di Antonella Clerici, The voice senior su Rai 1.

Se fino a poco tempo fa Jasmine Carrisi era conosciuta solo per essere la primogenita nata dal rapporto tra Albano e Loredana Lecciso, ora che è ormai una bellissima 19enne è diventata abbastanza famosa, oltre che per i genitori conosciutissimi, anche per aver inciso il suo primo singolo Ego che su youtube ha avuto numerosissime visualizzazioni.

Albano e il rapporto con i suoi figli

Albano è sempre stato un padre severo ma giusto con i suoi figli, due dei quali, Jasmine e Bido avuti dal rapporto con Loredana Lecciso, sua attuale compagna.

E, se i primi hanno in parte seguito le sue orme di cantante, per esempio Yari che prova a cimentarsi con la musica, Jasmine pare abbia proprio una vocazione. E così, dopo aver inciso il suo primo singolo è stata voluta da Antonella Clerici a far parte della giuria di The voice senior in coppia con il padre, Albano. I due hanno accettato di buon grado questa proposta anche se in tanti hanno storto il naso sostenendo che Jasmine sia solo una raccomandata e che senza quel cognome famoso nessuno l’avrebbe cercata. A sua difesa è scesa sia la stessa Antonella Clerici che ha ribadito di essere stata lei a volerla e sia Maurizio Costanzo che ha detto che è normale che un padre, laddove possa, aiuti i propri figli nel mondo lavorativo qualunque esso sia e che ciò che è accaduto ad Albano e alla figlia Jasmine accade in ogni ambito lavorativo.

Le parole di Jasmine Carrisi circa la partecipazione a Sanremo in coppia con il padre

Novella 2000 ha intervistato Jasmine Carrisi e la ragazza ha risposto ad una domanda che in tanti si sono posti: se le piacerebbe andare a Sanremo con il padre Albano.

Jasmine ha risposto così: “Sanremo mi piace tantissimo, ma non penso che lo farei mai al fianco di mio padre, perchè la mia partecipazione non sarebbe credibile…”

Poi Jasmine ha detto a proposito del rapporto con Antonella Clerici nell’ambito dell’esperienza a The voice senior: “Lei per me è stata fondamentale: Antonella Clerici è stata molto materna e il suo supporto mi ha aiutata tanto…”