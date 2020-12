Milly Carlucci, Guillermo Mariotto fuori da Il Cantante Mascherato, Mariotto la prende malissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Il 29 gennaio ricomincerà Il cantante mascherato, il fortunatissimo programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda, come al solito, su Rai 1.

L’anno scorso in giuria Guillermo Mariotto che, già giurato di Milly Carlucci, da sempre a Ballando con le stelle era stato voluto dalla stessa Carlucci mentre quest’anno è sempre la Carlucci che ha detto no a Mariotto. Vediamo

cosa è accaduto.

Guillermo Mariotto giudice a Ballando con le stelle

Quest’anno Guillermo Mariotto, nelle vesti di giudice a Ballando con le stelle è stato spesso protagonista di polemiche che il web non ha affatto gradito. Prima ha offeso definendola “cicciona” la giurata del popolo, la signora Rosella Erra dicendole: “Ti ho messo 2! Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rosella che non davo 0”.

Poi le offese a Elisa Isoardi e gli attacchi ripetuti a Costantino della Gherardesca a cui ha detto: “Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo». E Costantino della Gherardesca in quell’occasione gli aveva risposto: «Non sono sempre le stesse cose, siete voi che non capite. Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente».

Milly Carlucci non vuole Mariotto a Il cantante mascherato

Milly Carlucci non ha riconfermato, per quest’anno, Guillermo Mariotto come giudice a Il cantante mascherato e, al suo posto, probabilmente ci sarà Costantino della Gherardesca.

Secondo Dagospia, Mariotto l’avrebbe presa molto male. Ad essere riconfermati, invece Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Milly Carlucci ha anche anticipato i nuovi personaggi: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso.

Dagospia, a proposito dell’esclusione di Mariotto ha detto: “Dopo la pioggia di critiche a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto è stato “bocciato” da Milly Carlucci che lo ha escluso dalla giuria de Il Cantante Mascherato.”

E poi: “Gira voce che lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo.”