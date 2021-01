Nino Frassica, piange in diretta ma De Andreis insinua un dubbio: “Non si è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nino Frassica è un attore, intrattenitore e conduttore amatissimo. La sua è una comicità che spiazza e che diverte a tutte le età e, dopo tantissimi anni di televisione e altrettanti successi, ha festeggiato i 70 anni.

Da qualche tempo Nino Frassica è ospite fisso a “Che tempo che fa” la domenica sera, trasmissione condotta da Fabio Fazio e lo spazio a lui dedicato è uno dei più seguiti.

Nino Frassica diverte perché le sue battute, sempre così originali, sono uniche nel loro genere.

Nini Frassica si commuove e gli escono le lacrime ma De Andreis non gli crede

Nino Frassica, che con Renzo Arbore ha regalato una fetta di televisione che non si potrà mai dimenticare e che ha fatto la storia della televisione italiana con il programma cult “Indietro tutta”, ha festeggiato i suoi 70 anni da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

Durante lo spazio a lui dedicato per fargli gli auguri, dove c’erano anche Valeria Marini, il Mago Forest, Gigi Marzullo e i colleghi Ale e Franz, Nino Frassica si è commosso e gli sono uscite anche le lacrime ma Giancarlo De Andreis, sulla sua rubrica La tv vista da internet del settimanale DiPiù Tv, ha insinuato un dubbio nei suoi lettori dicendo: “però, essendo un comico, non si è capito se è stato un colpo di teatro oppure se è stata una commozione reale”.

La televisione di Nino Frassica

Nino Frassica, oltre ad essere un simpaticissimo intrattenitore, è anche un attore strepitoso. Abbiamo imparato ad amarlo nel suo maresciallo Cecchini di Don Matteo. E ieri, a L’anno che verrà, la trasmissione condotta da Amadeus per salutare il 2020 e augurarsi uno splendido 2021, c’era anche lui.

Nino Frassica ora è sullo schermo con la fiction Fratelli Caputo insieme a Cesare Bocci.

La serie, che è iniziata il 23 dicembre su Canale 5, è diretta da Alessio Inturri.

Si tratta di un omaggio alla commedia all’italiana che vede per protagonisti due fratelli che non potrebbero essere più diversi.

I due, che si conoscono solo da adulti, sono completamente diversi caratterialmente ma hanno lo stesso padre e madri diverse.

Alberto ( Bocci), è un commercialista milanese, Nino (Frassica), invece, è un cantante neomelodico.

Il primo preciso, serio e inappuntabile, il secondo che vive di spettacoli.

Bocci ha detto così di questa serie: “La serie Fratelli Caputo è un omaggio alla commedia all’italiana, una classica guerra Nord-Sud combattuta da personaggi”.

E poi: “Ogni scena era imprevedibile, con Nino si è creata un’alchimia incredibile, lavorare con lui è stato un privilegio. E’ un uomo molto generoso sul set e fuori. Alle volte facevo fatica a trattenere le risate. Vorrei avere la sua capacità di improvvisazione e la sua conoscenza perfetta dei tempi comici. Una storia come questa, leggera e ironica, nel periodo difficile che stiamo vivendo, farà bene. C’è bisogno di spensieratezza, sono sicuro che farà divertire tutta la famiglia“.

E poi Bocci ha spiegato che il suo personaggio da Milano torna in Sicilia dove è nato “ … perché è stanco, frustrato e decide di tentare la fortuna: si vuole candidare sindaco nel paese del padre … una decisione che non viene presa bene. La sua famiglia lo segue e invaderà la casa di Nino, che inizialmente non lo sopporta. Ci sono situazioni comiche. Con Frassica non ce la facevo a finire una scena perché mi veniva da ridere”.