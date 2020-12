Francesca Pascale e Paola Turci, Dagospia lancia una bomba: “Ricordate il loro bacio in barca?”, quello che sta accadendo ora

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’estate scorsa si è parlato tantissimo di una coppia che è nata, quella formata da Francesca Pascale e Paola Turci. Il gossip sembrava impazzito perché Francesca Pascale era fresca di separazione da Silvio Berlusconi e Paola Turci non aveva mai lasciato trapelare la sua omosessualità.

Anzi era anche stata sposata con il giornalista Andrea Amato per due anni e poi i due si erano lasciati.

Durante l’estate, dunque, la storia tra Paola Turci e Francesca Pascale ha lasciato in molti spiazzati ma poi le foto che le immortalavano non sembrava lasciassero spazio a dubbi e anche se le dirette interessate non si nascondevano più, non smentivano né confermavano pertanto la loro sembrava una mezza ammissione.

Tante sono state le foto che sono girate durante l’estate, mentre facevano la spesa, mentre prendevano il sole in barca e mentre si baciavano e in tutte le foto le due donne sembravano all’apice della felicità.

Nessun commento da parte di Silvio Berlusconi e nessun commento dalla stessa Pascale.

A parlare , invece, alcuni amici della coppia come, ad esempio Vladimir Luxuria che aveva detto così: “La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio… che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”.

La storia tra Paola Turci e Francesca Pascale sembra giunta al capilinea

In questi giorni il gossip sta raccontando la fine della storia tra Francesca Pascale e Paola Turci.

La storia sarebbe, dunque, durata solo pochi mesi e ora Dagospia sostiene che sia già finita.

E se Paola Turci è molto impegnata lavorativamente e, dunque, avrà modo di distrarsi, infatti l’11 gennaio sarà ospite di Giuseppe Fiorello nello show di Rai1 Penso che un sogno così, di Francesca Pascale non c’è alcuna notizia circa i suoi impegni lavorativi.

Lo show di Giuseppe Fiorello al quale prenderà parte Paola Turci è stato prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, l’agenzia di cui fa parte anche Paola Turci.

C’è da immaginare che se le dirette interessate non hanno rilasciato alcuna dichiarazione durante la loro storia, non lo faranno neppure ora che si sono lasciate.

Chissà se Francesca Pascale recupererà il rapporto con Silvio Berlusconi che, dopo la fine della loro storia, era molto teso.