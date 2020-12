Elisabetta Gregoraci, bomba su di lei, l’ex agente “Vi faccio l’elenco di tutti i suoi amanti”, incredibili i nomi che spuntano

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci che è stata nella casa del grande fratello vip, all’inizio sembrava stesse vivendo quella leggerezza che, a suo dire, le era mancata da troppo tempo. Si divertiva, si rapportava agli altri ospiti della casa e tutto filava liscio. Poi, ad un certo punto, è sembrata aver perso la testa per Pierpaolo Petrelli e qualcuno, fuori la casa, ha iniziato a soffrirne.

La reazione di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco

Quando Elisabetta Gregoraci sembrava avesse perso la testa per Pierpaolo Petrelli, il primo a soffrire sembrava fosse il figlio Nathan Falco, geloso della mamma tanta da lasciare l’Italia e partire con il papà Flavio Briatore ma poi anche lo stesso Briatore.

I rumors sostenevano che il ragazzino fosse troppo preso in giro a scuola per gli atteggiamenti che aveva la mamma dentro la casa ma Briatore ha smentito giustificando la partenza in tutt’altro modo. Infatti, Briatore ha raccontato ai giornali che, avendo la mamma lontana, non voleva che il suo bambino rimanesse anche senza il padre e, allora, lo ha portato con sè dovendo partire per lavoro.

Ma poi a soffrirne e ad accusare un certo fastidio per il modo di fare di Elisabetta c’è stata anche un’altra persona che ha deciso di non rimanere in silenzio.

Francesco Chiesa Soprani fa l’elenco degli amati di Elisabetta Gregoraci

Francesco Chiesa Soprani è l’ex agente di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di fare sulla Gregoraci delle dichiarazioni davvero scottanti.

Innanzitutto, asserisce che la Gregoraci gli deve più di 20mila euro e poi dice anche tante altre cose.

Elisabetta Gregoraci che si era affrettata a smentire la relazione tra lei e l’imprenditore Mino Magli è stata smentita dal suo ex agente che ha detto: “Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato”.

E poi ha anche svelato: “Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante”.

Invece, a proposito di Flavio Briatore, Francesco Chiesa Soprani ha detto: “A quanto so tra loro c’è stato solo un contratto prematrimoniale … Il punto fondamentale era uno solo. Nel caso si fossero separati, Briatore si riservava il diritto insindacabile di decidere l’entità dell’assegno di mantenimento”.

E poi ha concluso così: “Se fossi ancora il suo agente mi sarei opposto alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, perché era prevedibile che sarebbero usciti tutti gli scheletri dall’armadio… Col Gf invece è finita nel tritacarne, ma non si deve lamentare, perché lo ha voluto lei”.