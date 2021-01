La Vita in Diretta, Alberto Matano mette in imbarazzo Amadeus: “Vedo che …” Amadeus senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, nonostante questi siano stati gli ultimi giorni delle festività natalizie è stato, comunque, al timone de Vita in diretta continuando ad informare e a intrattenere il pubblico da casa che lo ama, lo segue e gli fa anche tanti complimenti sul web.

Rita Dalla Chiesa ospite di Alberto Matano

Ieri 6 gennaio , tra gli altri, a Vita in diretta c’era anche Rita Dalla Chiesa che ha parlato a lungo esponendo le sue idee su vari argomenti.

Rita Dalla Chiesa, che è una giornalista molto stimata, ha detto, a proposito della circostanza che in America, solo le persone che hanno possibilità economiche, possono farsi curare: “È inaccettabile, non si può fare una scelta tra le varie vite umane”.

E poi, parlando dei vaccini e, in generale della pandemia ha dichiarato: “La gente ha approfittato delle poche riaperture che ci sono state e i contagi sono aumentati. Da mesi diciamo le stesse cose, che bisogna stare attenti”.

Poi anche la giornalista Giovanna Botteri è intervenuta dicendo: “Noi non diamo queste informazioni per allarmare o preoccupare. Il messaggio è solo quello di stare attenti”.

Alberto Matano mette in imbarazzo Amadeus

Ospite, in collegamento, da Alberto Matano anche Amadeus che è stato messo, simpaticamente, in imbarazzo dal conduttore che, quando si occupa della parte più leggera del programma diventa molto simpatico e gli piace scherzare.

Prima di parlare con Amadeus, Matano aveva mandato in onda un servizio dedicato alla regina e al furto che ha subito poi, preso il collegamento con Amadeus gli ha detto: “Cosa pensi della vicenda? Ti ho visto molto attento alla regina”.

Amadeus è stato al gioco e ha sorriso e si sono scambiati altre battute poi la trasmissione è andata avanti.

E poi, a proposito della trasmissione che ieri 6 gennaio Amadeus ha condotto, abbinata alla lotteria, Matano ha spiegato ai telespettatori: “Tu avrai uno dei cinque simboli abbinati a un premio della Lotteria, il possessore di quel biglietto sarà molto fortunato” e Amadeus ha così controbattuto: “Allora mi vesto bene non con il maglioncino del daytime”.

Alberto Matano, che da poco ha rivelato di avere una storia importante ma che, per ora, non ha alcuna intenzione di svelere nulla della sua vita privata , tempo fa si sfogò dopo che , per l’ennesima volta gli era stata attribuita la omosessualità. Lui in quell’occasione disse: “Non sono gay, ma non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”.