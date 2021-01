L’aria che tira, Maria Giovanna Maglie una furia contro Barbara Palombelli: “grazie Myrta per farmi parlare”, la frecciata alla Palombelli è evidente

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Giovanna Maglie è una stimatissima giornalista invitata in numerose trasmissioni televisive proprio per la sua capacità di analisi davvero impeccabile.

Spesse volte la vediamo ospite da Barbara Palombelli a Stasera Italia la trasmissione di Retequattro che va in onda ogni sera e che è condotta dal lunedì al venerdì da Barbara Palombelli e il sabato e la domenica da Veronica Gentili.

Maria Giovanna Maglie critica Stasera Italia di Barbara Palombelli: “Conformismo disgustoso”

Barbara Palombelli ha dedicato tutta la puntata di Stasera Italia a ciò che sta accadendo in America ma, terminata la puntata è intervenuta la giornalista Maria Giovanna Maglie sui social e ha scritto: “Conformismo disgustoso”. E poi ha aggiunto: “Una vera serataccia non ce l’ho col conduttore, è complicato in certe situazioni, ma il conformismo è stato disgustoso”.

Il destinatario della Maglie era soprattutto Alan Friedman che aveva detto in trasmissione: “Trump è squilibrato e pericoloso, non rispetta la democrazia”.

E poi: “Non si è mai visto un presidente degli Usa incitare alla violenza. Non è un colpo di Stato, ma un’insurrezione, il tentativo di prendere d’assalto il nostro Parlamento. Noi americani non abbiamo mai vissuto questa esperienza”.

Maria Giovanna Maglie aveva, in qualche modo, provato a giustificare Trump dicendo: “L’America non è mai stata un modello di fair play. Vorrei ricordare che questo è accaduto perché le elezioni sono state accompagnate da una grande ombra di sospetto su una quantità di voti postali arrivati prima, durante e dopo sproporzionati alla regola normale. C’è la guerra civile, questa roba qui c’era da aspettarsela e non l’ha aizzata Trump. Questa situazione è naturale. Avviene quando c’è una situazione di conflitto e di ingiustizia. La eviti evitando l’ingiustizia. Nessuno sta dicendo che non ci siano provocatori ed estremisti, ma c’è un pezzo enorme di America che è convinto di essere stato truffato, i conti andranno fatti. Dare solo a Trump la responsabilità di questo è grottesco”.

La replica di Barbara Palombelli alle parole di Maria Giovanna Maglie

A quel punto, però la Palombelli aveva preso la parola e aveva detto: “quello che stiamo vedendo è squalificante per il mondo, è una roba da Venezuela” mentre Friedman qualificava la Maglie come “sovranista”.

Poi Maria Giovanna Maglie, collegandosi con Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, prima di iniziare a parlare, ha premesso: “Mi fa piacere che tu mi faccia parlare, ho avuto già qualche occasione in cui lo strillo all’oddio oddio violazione della democrazia aiuto era tale che parlare era quasi impossibile”.

Tutti hanno pensato che la frecciata fosse diretta proprio a Barbara Palombelli.