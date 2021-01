Francesco Arca pubblica una foto, la ex Laura Chiatti commenta, interviene la compagna di Arca

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Arca è un bravissimo e bellissimo attore, ormai compagno innamorato e padre super felice di due bambini, si dedica solo alla sua famiglia e non si fa distrarre da altro. Recentemente lo abbiamo visto vittima in uno scherzo cattivissimo ideato da “Le Iene” dove hanno fatto credere ad Arca, con la complicità della compagna Irene Capuano, che la loro bambina di cui Francesco è innamorato perso fosse stata selezionata per partecipare alla trasmissione televisiva di Canale 5 “Uomini e donne” versione bambini. Arca ha perso completamente la testa e dopo una serie di rocambolesche ricerche, ha trovato e iniziato a picchiare quello che gli avevano fatto credere fosse l’autore della trasmissione fino a che non sono intervenuti spiegandogli che si trattava di uno scherzo.

Francesco Arca pubblica una foto e Laura Chiatti, la sua ex commenta

Francesco Arca ha pubblicato una foto che lo ritrae nudo con i muscoli in bella vista e la moglie, Irene Capuano ha scritto così a corredo: “Non esiste salvaguardia contro il Senso Naturale dell’Attrazione! #mio #bonocomeilpane #qundocevòcevò #cosiperdire #innoallabellezza #instalike #pickoftheday #francescoarca #love #amoregrande #vorreivedere ??”.

A quel punto, i commenti e i like sono stati tantissimi e, fra tutti, è spiccato quello di una sua ex famosa, Laura Chiatti che ha, appunto, commentato così: “Un capolavoro di Dio“.

Laura Chiatti, che ha 38 anni e che è innamorata pazza del marito l’attore Marco Bocci, da cui ha avito due bambini, Enea e Pablo, è molto amica del suo ex e della sua compagna tanto che tutti insieme, spesso, partone per delle vacanze.

In tante occasioni Francesco Arca ha spiegato il rapporto stretto, ma solo amicale, che ha con Laura Chiatti e ha detto: “Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni, facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico”.

La reazione della compagna di Francesco Arca, Irene Capuano, al commento di Laura Chiatti

La compagna di Francesco Arca, al commento di Laura Chiatti ha reagito rispondendo con tre risate e un cuore rosso per dimostrare, ancora una volta, di non temere il rapporto tra la Chiatti e il marito e di esserle anche molto amica.