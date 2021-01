GFV, Andrea Zenga fuori di sé contro il padre Walter Zenga: “Se viene qui mi inc***o”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Zenga, all’interno della casa del grande fratello, sta facendo un bel percorso e il ragazzo, nonostante nel suo passato ci sia un vuoto grande come quello della mancanza di un padre, per di più famosissimo e amatissimo quale era Walter Zenga quando Andrea era piccolo, pare non ne abbia risentito poi così tanto grazie a una bravissima mamma che ha saputo compensare e supplire a tutte le mancanze del padre. E così, Andrea è cresciuto sereno ed equilibrato e sa che deve tutto alla mamma, Roberta.

Però, nella casa del grande fratello sono emerse inevitabilmente delle dinamiche nascoste ma mii cancellate e così Andrea si è ritrovato a parlare del papà anche se lo ha fatto senza rancore ma ha solo raccontato, come fosse una cronaca , fredda e asciutta come ha vissuto la sua vita senza avere un padre accanto.

Andrea Zenga si confida con gli altri ragazzi della casa

Andrea Zenga ha trovato in Pierpaolo Pretelli e Mario Ermito degli amici con cui confidarsi e lo ha fatto seduto ad un divano in modo anche abbastanza rilassato, come se davvero fosse a casa sua insieme a degli amici fidati.

Quando, però Alfonso Signorini in puntata ha provato a lanciare un appello a Walter Zenga invitando a chiarire con il figlio, Davide ha detto: “Se viene qui mi inc***zo”.

Infatti, anche prima di entrare nella casa, il ragazzo aveva detto che lo avevano chiamato solo perchè era figlio del portiere Zenga e questa cosa qui a lui un pò dava fastidio.

Il ragazzo, infatti non intende dare spettacolo dei suoi sentimenti e ha spiegato che non vuole il padre nella casa perché, se in tutti questi anni non ha mai cercato un incontro, non vuole che lo faccia ora davanti alle telecamere.

Andrea Zelletta ad Andrea Zenga: “Non fare il figlio fai l’uomo”

Andrea Zelletta ha consigliato Andrea Zenga di valutare la possibilità di avvicinarsi al padre soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo dove bisogna dare importanza agli affetti più cari e, poichè Andrea Zenga continuava a ripetere che il padre non lo aveva mai cercato, Zelletta gli ha detto: “Non fare il figlio fai l’uomo”.

E, Andrea Zenga che pare stesse ragionando un po’ su, ha controbattuto: “Su molte cose sono chiuso. Mi rendo conto di essere prevenuto, io non riesco a concepire il suo comportamento”.

E poi ha anche detto: “La mia porta è aperta ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi con lui”.

Qualche giorno prima, però, chiacchierando con Samantha De Grenet le aveva detto, sempre a proposito del padre: “Deve partire da lui, a me non serve un rapporto dove io gli parlo e lui mi risponde… cosa me ne faccio a 27 anni? Sono un po’ prevenuto, perché si è in tv, perché senza tv non credo sarebbe mai venuto”.