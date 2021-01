Amici caos in diretta, Cuccarini contro Celentano: “Hai bullizzato la mia ballerina” interviene la De Filippi contro la Celentano che fuori di sé lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

“Amici” è uno dei programmi condotto da Maria De Filippi che entusiasma il pubblico ed è seguitissimo. Pare che la moglie di Maurizio Costanzo non ne sbagli una di trasmissione e, quando c’è lei il pubblico c’è sempre. Sia a “C’e posta per te” che ad “Uomini e donne” che ad “Amici” la De Filippi è seguitissima e, nonostante sia una donna che appare molto dura e severa, ha una grandissima predisposizione al contatto umano e, sia che si tratti di ragazzi con i quali interagisce benissimo che di persone over il suo carisma è garantito. E poi, da sempre Maria De Filippi è sinonimo di televisione vera e, quando è accaduto che ha smascherato chi era poco genuino, non ci ha messo nulla a farlo uscire dalla trasmissione qualunque essa fosse.

Ad Amici la Cuccarini contro la Celentano

Negli anni Alessandra Celentano, la maestra di danza di Amici, ha sempre mostrato il suo lato più ruvido e, a tratti, così severo da rasentare la cattiveria e tanti sono i ragazzi che ha fatto piangere. Quando deve criticare non conosce mezze misure così quando prende in simpatia un allievo/a lo porta in alto, forse, a volte, anche esageratamente. E’ il suo metodo di lavoro e, per quanto discutibile lo ha sempre portato avanti con orgoglio. Ma sabato è successo qualcosa che ha creato davvero il caos. A causa della positività al covid, Lorella Cuccarini è mancata dalla trasmissione e così ha mandato una sua collaboratrice, Elena, a vedere come procedessero le prove della sua allieva Rosa con la maestra Celentano. La ballerina Elena, mandata dalla Cuccarini si è scontrata duramente durante le prove con la Celentano e poi, sabato in trasmissione si è discusso di questo e di come la Celentano avesse trattato la ballerina della Cuccarini, Rosa. La Cuccarini ha detto alla Celentano che le ha mancato di rispetto quando ha sbattuto fuori dalla sala prova la ballerina che lei aveva mandato per suo conto e poi ha aggiunto che ha bullizzato Rosa.

La Cuccarini ha detto così: “Cacciando Elena dalla sala ha mancato di rispetto anche a me. Io ho mandato Elena, quindi ha mandato via anche me” e poi ha anche aggiunto: “Tu lo hai fatto per umiliare Rosa. Ti stimo come professionista, però come succede in amore i rapporti quando sono tossici vanno stroncati. Da domani in sala prove ci andrò io. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo. Questo è bullismo”.

La reazione della Celentano

La Celentano ha controbattuto così riferendosi ad Elena: “S’intromette senza nessuna richiesta con tono indisponente, troppo arrogante e troppo insistente”.

E poi: “Lei è lei, tu sei tu. Ti prego la prossima volta di chiamarmi e di metterla in riga, visto che lavora per te”.

Poi si è intromessa anche la De Filippi che ha detto alla Celentano: “Ho visto lei che danza e tu che urli le correzioni. Rosa che è andata nel pallone ulteriormente. Elena rappresenta Lorella, umanamente si sente coinvolta nel vedere Rosa in difficoltà e ti dice ‘Maestra, lasciala metabolizzare le correzioni, non le urli’. E da lì avete discusso”.

E poi la De Filippi ha anche aggiunto: “Questi metodi che hai sono sempre stati oggetti di discussione. Quando tu hai i tuoi metodi e modi non ti rendi conto. Elena è stata educata”.

A quel punto la Celentano, fuori di sé, ha abbandonato lo studio.