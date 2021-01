Belen, una follower le ricorda Stefano e lei nostalgica dice “è vero, sono sempre stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è sempre al centro della cronaca rosa e, anche se lei a volte dimostra di essere un po’ stanca di tante attenzioni e qualche volta ha anche dichiarato che vorrebbe vivere in un modo un po’ più defilato, la curiosità che si concentra attorno alla sua persona è davvero tanta. In questo periodo più che mai perché da più parti si dice che sia incinta del suo compagno Antonino Spinalbanese del quale è innamoratissima, che sia al terzo mese di gravidanza e che sia felicissima. E anche se qualche giornale ha riportato che voci vicine a Belen e alla sua famiglia hanno confermato la gravidanza, i diretto interessati, lei e il fidanzato Antonino Spianalbanese mantengono il più grande riserbo e così il gossip è ancora più frenetico. Qualche ora fa Belen ha postato sui social una sua foto dove mostra anche la pancia e non si capisce se si diverta a prendere tutti in giro o è davvero un segnale che vuole confermare in momento dolcissimo.

Una follower le ricorda il suo passato e Belen non smentisce la sua fortuna in amore

Belen, che è sempre molto attiva sui social parla anche con i suoi follower e, se asfalta con poche parole chi l’attacca, chiacchiera anche amabilmente con chi la elogia o con chi le fa domande non troppo personali. Insomma, il suo rapporto con i suoi follower è ottimo anche se a volta l’invadenza la esaspera come esaspererebbe chiunque. Ieri Belen ha postato una frase che è piaciuta e che ha fatto anche sorridere. Lei, a proposito dell’amore che sta vivendo e che dimostra in tante occasioni essere per lei totalizzante, ha scritto: “Sono davvero una donna molto fortunata“.

Una follower, di rimando le ha scritto: “Lo eri anche prima“.

E Belen ha immediatamente risposto: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più“.

La reazione di Stefano alle voci della gravidanza della sua ex moglie

Da quando sono iniziate a circolare le voci di una gravidanza di Belen, Stefano De Martino ha iniziato a farsi vedere in giro, mano nella mano con la sua nuova compagna, Mariacarla Boscono, una modella di 40 anni. E’ la prima volta che De Martino esce allo scoperto con una sua fiamma perché ha sempre mantenuto molto riserbo sulla sua vita privata secondo alcuni perchè ha sperato in un ritorno con la ex moglie. Ma ora se la gravidanza sarà confermata De Martino dovrà metterci davvero una pietra sopra il suo matrimonio.