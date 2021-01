Carolyn Smith, dopo l’esito dell’ultima tac rivela “Sono rimasta in silenzio perché ero troppo giù ma ora vi dico che …

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è una roccia e lo ha dimostrato in questa sua terribile lotta contro il cancro o come lo ha sempre chiamato lei “l’intruso”.

Carolyn che è seguitissima sui social e che riesce ad infondere tanta sicurezza e forza di volontà in cui la segue e che vive la stessa sua battaglia, aveva annunciato qualche giorno fa che si sarebbe sottoposta ad una tac e ad una pec per vedere come era la situazione e aveva anche aggiunto che aveva tanta paura ma che era anche fiduciosa.

Poi, dopo la data fatidica, per qualche giorno è sparita dai social e non ha fatto sapere più nulla dell’esito delle ultime indagini. Solo ieri è tornata sui social e ha spiegato come erano andate la tac e la pec e perchè per qualche giorno non aveva scritto più nulla.

Carolyn Smith spiega come sono andate le ultime indagini

Carolyn Smith ieri è finalmente tornata a scrivere e ad aggiornare i suoi follower e ha scritto così: “Vi chiedo umilmente scusa per non essere tornata il lunedì a dire l’esito dei miei esami, ma non ero in grado di dare un quadro completo e non ero nella mentalità giusta per fare un video. Ero troppo giù”.

E poi ha continuato: “Good news: non c’è il segno del tumore … Già ad agosto, quando ho fatto PEC e TAC, non c’era segno di tumore. Ero contenta, ma è arrivata la doccia fredda. I dottori erano soddisfatti, però, dato che ho una forma di cancro molto aggressiva, mi avevano detto che dovevo continuare con la terapia, che si chiama TDM1. Sono rimasta un po’ male: avevano paura che se avessi smesso la cura si sarebbe ripresentato il tumore e avrei dovuto riniziare tutto da capo. Ho detto: ‘Ok, non c’è problema, vado avanti’. Così ho rifatto PEC e la TAC lunedì scorso. Il risultato, che ho ricevuto martedì mattina, conferma che non c’è il tumore, però c’è un’infiammazione e non ne sappiamo il motivo. Già un mese fa hanno trovato liquido, che hanno rimosso, e cellule, non tumorali, ma che non sanno cosa siano”.

E poi ha continuato volendo spiegare tutto nei dettagli: “Ci sono due possibilità fare due mesi di pausa con la terapia e poi di nuovo rifare TAC E PET a marzo. Questo mi spaventa molto perché significa nello spazio di 14 mesi fare quattro volte PET e TAC. Troppe per i miei gusti perché non fanno bene al corpo. L’altra è continuare con il TDM1 e fra sei mesi ripetere TAC e PET, tenendo nel frattempo sotto controllo le cellule e l’infiammazione. Preferisco così, che interrompere la cura e avere la busta rossa con in mano il referto e la paura di iniziare tutto da capo”.

E poi continua: “In questi giorni non sono stata tanto tranquilla, volevo sentirmi dire: ‘E’ finita’. Ma andiamo avanti, sempre sorridente, io sono sempre positiva. Ogni tanto bisogna toccare il fondo per ripartire, mi sono spenta, ma sto scaricando la mia negatività e ripartendo. Sono passati 5 anni e 4 mesi…non sono arrivata qui per poi mollare”.

Carolyn Smith e il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli pare vadano molto daccordo e Selvaggia Lucarelli stima molto la maestra di danza, infatti, qualche tempo fa ha postato una foto della Smith sui suoi social e ha scritto “Lei balla sulla vita”.