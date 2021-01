Vita in diretta, Andrea Delogu blocca la domanda di Alberto Matano e gli dice: “Ma stai scherzando?!”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu è un volto amatissimo in Rai e, dopo che durante l’estate ha condotto insieme a Marcello Masi, “Vita in diretta estate” il pubblico da casa l’ha amata ancora di più.

Semplice spontanea e sanguigna, Andrea Delogu ha colpito e stupito il pubblico a casa perché ha saputo tenere le ore di diretta facendo scorrere il programma in serenità, merito anche del collega, co conduttore Marcello Masi.

Andrea Delogu interrompe Alberto Matano e gli dice “ ma stai scherzando?”

Andrea Delogu è stata ospite da Alberto Matano a Vita in diretta e questa non è la prima volta.

I due, infatti, sono anche molto amici e spesso Alberto Matano le scatta foto dietro le quinte e poi le posta sui social, prendendola bonariamente in giro e lei, simpatica come ha dimostrato di sapere essere, sta al gioco e si diverte e commenta anche.

La Delogu si è intrattenuta con Matano a parlare di covid e della elezione americana ma poi l’argomento è caduto sulla grandissima Raffaella Carrà e, quando Matano ha detto che per tanti la Carràè stata un punto di riferimento importante, la Delogu l’ha interrotto e gli ha detto: “Ma che scherzi? Raffaella per noi era l’obiettivo. Ragazzi, io sono poi della zona, sono di Rimini. Facevamo gite per andare a vederla”.

In questo modo la Delogu ha dato una grande attestazione di stima nei confronti di Raffaella Carrà che, in più occasioni, ha detto di seguire da casa Vita in diretta il pomeriggio. Dunque, la Carrà sarà stata molto contenta di queste parole rivoltale da Andrea Delogu.

Recentemente Raffaella Carrà era anche intervenuta a Vita in Diretta complimentandosi con Alberto Matano per quanto è bravo.

Andrea Delogu a proposti della pandemia dice: “Ci sono molte persone di cuore”

L’argomento di discussione è stato poi il covid e le conseguenze terribili sull’economia e allora la Delogu ci ha tenuto a precisare:

“Devo dire che in questa pandemia tantissimi italiani si sono ritrovati ad essere persone di cuore, gente anche insospettabile che non ha bisogno di fare una foto … Ci sono un sacco di persone che si sono unite, che portano il cibo casa per casa”.