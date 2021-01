Il cantante mascherato, Milly Carlucci non vuole Elisa Isoardi in giuria e la Isoardi dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Tra qualche giorno inizierà una nuova edizione del fortunatissimo programma di Rai 1, “Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci.

L’anno scorso, a vincere l’edizione, fu Teo Mammuccari e il successo fu davvero grande.

Quest’anno Milly ci riprova a far divertire allo stesso modo il suo pubblico che la segue da anni perché da lei non è mai stato deluso e c’è qualche cambiamento in giuria. Infatti, non ci sarà più Guillermo Mariotto ma, al suo posto, ci sarà Costantino della Gherardesca.

Milly Carlucci non ha richiamato Guillermo Mariotto e pare che lui ci sia rimasto male

Milly Carlucci, quest’anno, tra i giurati non ha voluto Guillermo Mariotto. Su questa esclusione sono girate molte voci soprattutto quelle che attribuivano questa esclusione al comportamento che Mariotto ha tenuto a Ballando con le stelle in questa edizione da poco terminata. Infatti, Mariotto qualche volta, ha esagerato sia con le battute sia con modi poco galanti. A Elisa Isoardi, dopo un balletto le ha detto sorridendo: “Si vede che ci sai fare tra le lenzuola, creando una situazione di imbarazzo generale e, soprattutto mettendo in imbarazzo la Isoardi; mentre, al giudice popolare Rossella Erra l’aveva definita “cicciona”. Poiché dopo l’esclusione di Mariotto sono iniziate a circolare voci insistenti sulla volontà ben precisa della Carlucci di non volerlo, sia Milly che Mariotto hanno rilasciato una dichiarazione con cui spiegavano che il motivo dipendeva dal non voler sovraesporre Mariotto che aveva appena terminato Ballando e poi, Mariotto, ha anche aggiunto con una battuta un po’ velenosetta che “Il cantante mascherato” è poco remunerativo.

Milly Carlucci non vuole Elisa Isoardi in giuria

Fino a pochi giorni fa sembrava che uno dei giudici de Il cantante mascherato dovesse essere Elisa Isoardi, che dopo la chiusura de ”La prova del cuoco” è rimasta senza programmi.

Invece, pare che Milly Carlucci non abbia voluto lei in giuria ma la sua scelta sia ricaduta su Caterina Balivo.

Elisa Isoardi, sabato scorso, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e aveva detto che si sentiva “pronta a iniziare anche fuori dalla casa dove sono nata” pur essendo grata alla Rai, dunque intendendo Mediaset.