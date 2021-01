Affari Tuoi, Melissa Satta lancia frecciatine all’ex marito Boateng e lui ha una durissima reazione plateale

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, ospite ad Affari tuoi viva gli sposi c’era, tra i pacchisti, Melissa Satta. Infatti, da qualche mese Affari tuoi ha una impostazione rivisitata. Innanzitutto, a condurre c’è Carlo Conti e poi ad aprire i pacchi ci sono personaggi famosi mentre, a concorrere, una coppia di futuri sposi che sperano di vincere una somma considerevole per iniziare la loro vita insieme.

Per il resto, la formula del gioco è rimasta inalterata.

Melissa Satta e le battute rivolte al suo marito ex Boateng

Una delle pacchiste, durante una puntata di Affari tuoi viva gli sposi di qualche giorno fa era, tra gli altri, Melissa Satta che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine, anche abbastanza velenose al suo ex marito nonchè padre di suo figlio Maddox, Boateng.

Infatti, innanzitutto in apertura di programma ha ringraziato, con sarcasmo, Carlo Conti e gli ha detto: «Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…”, facendo allusione alla fine recente del suo matrimonio e di quanto quell’occasione fosse per lei inappriopriata; poi, Carlo Conti le ha detto: “Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina”, e lei di rimando: “Ma non ha portato tanto fortuna”.

Insomma, diverse battute che, evidentemente, non hanno di certo fatto piacere al suo ex marito che poco tempo fa, in estate, quando una prima crisi sembrava superata, le aveva dedicato questo post sui social: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre”.

La reazione di Kevin Prince Boateng alle battute della ex moglie

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha sottolineato e messo in evidenza quanto la reazione di Boateng alle frecciatine della ex moglie sia stata decisamente plateale. Infatti, dopo la puntata di Affari tuoi viva gli sposi, ha cancellato dai suoi social tutte le foto della ex moglie compresa anche la spiegazione della rottura del loro legame, post condiviso da entrambi, la dichiarazione di stima per la mamma che è e, in generale, la dimostrazione di grande rispetto.