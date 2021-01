Il cantante mascherato, Baby Alieno chiede aiuto e la Carlucci lo fa uscire velocemente di scena, momenti di panico sul palco

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finalmente iniziata la nuova edizione de Il cantante mascherato e Milly Carlucci, prontissima, ha dato il via a questo programma tanto atteso.

Ma come è già successo per Ballando, anche questa trasmissione ha già dovuto fare i conti con il covid , infatti Milly Carlucci ha raccontato: «Una nottata terribile perché l’altro ieri un ballerino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare. Alla fine, ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato.​ Correte a salvarmi! Sarà un gemellaggio tra il Cantante Mascherato e Ballando».

Baby Alieno è in difficoltà e Milly Carlucci lo fa uscire velocemente di scena

Ieri sera, sul palco de Il cantante mascherato si sono vissuti alcuni momenti di panico quando, chi c’era all’interno del Baby Alieno ha, probabilmente chiesto aiuto perché sul palco è intervenuto l’alter ego che ha detto qualcosa all’orecchio di Milly Carlucci la quale, a sua volta, ha detto al pubblico: “Maschera difficile da gestire … Questa maschera è molto complessa. E’ una sorta di esperimento genetico”.

E poi: “La maschera deve uscire dallo studio ma non vi possiamo far vedere questo passaggio”.

Anche in giuria c’è stato qualche momento di panico e Caterina Balivo ha chiesto: “Ma che succede?”.

E Milly Carlucci ha provato a spiegare, nei limiti in cui può dare qualche spiegazione che all’interno della maschera non è facile respirare. Qualcuno ha ipotizzato che dentro il Baby alieno ci siano più personaggi e Costantino della Gherardesca ha detto che, secondo lui, sono Pio e Amedeo.

Chi è sono gli altri personaggi

Le maschere hanno dato alcuni indizi e il Pappagallo ha detto: “Le maschere non mi piacciono e in vita mia non ne ho mai indossata una. Hanno cercato di rinchiudermi in una gabbia, ma non ci sono mai riusciti. Per me la libertà è tutto.”

E poi: “Sono elegante, passionale, amo divertire e intrattenere. Non riesco a stare fermo, devo muovermi, assaporare la vita, gustarla, saziarmi di essa.”

E, infine: “Non ho mai provato la noia, mi ucciderebbe.”

A quel punto i giurati hanno iniziato a dire le loro ipotesi e

Costantino Della Gherardesca ha detto che si tratta di Alessandro Gassmann, Caterina Balivo ha detto Simone Annicchiarico, Francesco Facchinetti ha detto Morgan, per Patty Pravo sotto la maschera c’è Christian De Sica mentre per Flavio Insinna c’è Alessandro Preziosi.