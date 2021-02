Italia Sì, Amadeus ospite parla delle polemiche su Sanremo e dice: “Io non ho scritto nulla di polemico sui social … sui social scrive solo mia moglie …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo che quest’anno, a causa della pandemia, sarà senza pubblico. Certamente questa novità non rende felice Amadeus che, in più occasioni, aveva dichiarato che Sanremo senza pubblico non ha senso. All’inizio si era pensato di far stare il pubblico in sala per tutta la durata del festival in una nave da crociera, isolato dal resto del mondo e farlo scendere solo per assistere alla serata del festival.

Ad Amadeus questa idea era piaciuta tantissimo ma poi non se ne è fatto nulla e, dopo tante discussioni, è arrivata la decisione ufficiale che ormai ha accettato anche Amadeus: il festival si farà ma senza pubblico.

Amadeus spiega la sua posizione rispetto a fare Sanremo senza pubblico

Ieri Amadeus è stato ospite a Italia si, il programma condotto da Marco Liorni e ha fatto alcune dichiarazioni importanti che hanno, definitivamente, chiarito il suo punto di vista.

Amadeus ha detto: “Io sono sempre stato disteso, di carattere lo sono, poi fare Sanremo è un privilegio. Non sono mai stato nervoso: quando mi hanno dipinto nervoso in realtà non lo sono mai stato. Non ho mai voluto abbandonare Sanremo. C’è un lavoro da maggio: ho ascoltato 960 canzoni tra i Giovani, 300 canzoni dai Big. Figuriamoci se nella mia testa è passata per un solo secondo l’idea di non fare Sanremo: mai e poi mai. Poi ci sono 300 persone che stanno costruendo un palco bellissimo, dal 2 gennaio. C’è un lavoro di tante persone, quindi assolutamente si va avanti”.

Poi Amadeus ha anche rivelato che avrà “ un partner a sera“ e, a proposito della presenza sul palco di donne ha detto “a me incuriosiscono le storie delle donne” e ha anche confermato la presenza di Matilda De Angelis, Naomi Campbell, Elodie.

E poi ha anche detto: “Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l’Ariston può servire a riaprire i teatri e i cinema, noi siamo felicissimi. Vanno riaperti i teatri e i cinema, noi proviamo anche a fare Sanremo senza pubblico perché il nostro entusiasmo, e soprattutto sapere che molte persone saranno a casa, farà sì che non si avverta la mancanza del pubblico, almeno ci proveremo. Sarà un esperimento…”

Amadeus rivela “non ho fatto alcuna polemica sui social, Instagram è di mia moglie Giovanna”

A proposto delle presunte polemiche e frasi che sono state postate sui social da Amadeus e dalla moglie, lui ci ha tenuto a precisare: “Instagram è di Giovanna: quello che lei ha postato era riferito a me nei giorni in cui c’era fatica, amarezza, perché puoi immaginare che c’è stato un momento che abbiamo fatto più riunioni tecniche per i protocolli sanitari che quelle artistiche, quindi eravamo davvero affaticati. E quando si è detto che io non avrei voluto fare Sanremo – cosa assolutamente non esatta – in quel momento nel capire cosa fare, […] quel post fatto da lei era indirizzato a me, per dire: “Sii saggio: pensa!”. Mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto. “È vero papà che fai Sanremo?”. Io in quel momento ho capito che, in qualsiasi momento e in qualsiasi maniera, Sanremo va fatto, anche con la platea vuota”.