Caterina Balivo “non vedo Detto fatto”, la risposta di Bianca Guaccero è da applausi

Bianca Guaccero è tornata al timone della trasmissione Detto fatto dopo la sospensione della stessa a causa di un brutto momento al suo interno.

E’ accaduto, infatti che tra i tutorial andati in onda, uno ha fatto sollevare molta indignazione perché si spiegava come fare la spesa in modo sexy al supermercato con minigonna e tacchi a spillo. La trasmissione è stata accusata di sessismo e sono stati tutti travolti dalla bufera tanto che la Rai ha deciso di sospendere per qualche tempo la trasmissione che poi, è tornata con un cambio di autori ma sempre con Bianca Guaccero alla conduzione.

La Guaccero ha sempre rivelato di avere molto sofferto per quanto accaduto, di prendersi la sua parte di responsabilità ma di rifiutare l’idea che ci fosse del sessismo nella sua trasmissione perché tale concetto è anni luce lontano dal suo modo di essere.

Bianca Guaccero ha rilasciato un’intervista dove ha raccontato tanto di sé

Bianca Guaccero ha rilasciato un’intervista a Tv blog e ha rivelato: “Mi sento come una farfalla che esce dal bruco. A Detto Fatto abbiamo trovato equilibrio e ascolti”.

E poi ha aggiunto: “Detto Fatto è un programma di cui io mi sto re-innamorando. Abbiamo allargato i nostri orizzonti, senza paura. Senza paura di perdere leggerezza, che comunque resta. Perché siamo un gruppo di persone che si divertono e non solo a telecamere accese”.

E, a proposito di un’eventuale conduzione anche l’anno prossimo ha anticipato: “Io in questo programma ci credo. Nella vita non bisogna porsi limitazioni. Se il rapporto funziona, uno prova a portarlo più avanti possibile. Quindi, per rispondere alla domanda: perché no?!”.

E, a proposto della bufera che si è scatenata dopo il tutorial incriminato ha dichiarato: “Sono sempre stata dalla parte delle donne, non ho mai offerto di me una immagine legata solo all’aspetto estetico, ma anzi una immagine molto lontana da ciò che mi fu detto in quell’occasione”.

Caterina Balivo dichiara “Non vede Detto fatto”, la risposta di Bianca Guaccero

Caterina Balivo, la precedente conduttrice di Detto fatto, in un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi ha dichiarato dio non vedere Detto fatto e, di questa dichiarazione, è stato chiesto a Bianca Guaccero cosa ne pensasse e lei, in modo molto elegante, ha risposto così: “Io parlo di quello che conosco. E quello che conosco sono io. Io guardo a quello che faccio io. Sono molto concentrata su di me. Sono sempre stata amica delle altre donne, sempre disponibile e sorridente. E grata nei confronti di chi c’è stata prima di me. Questa sono io”.