Fabio Canino al veleno “piuttosto che una serata a parlare con la Gregoraci preferisco …”

Il grande fratello vip, quest’anno sta facendo discutere più degli altri anni perché, innanzitutto, sta durando molto di più e per alcuni versi sta stancando molto non solo il pubblico a casa ma proprio i concorrenti che sono stremati da questa vita da reclusi e che stanno avendo, chi più chi meno, dei comportamenti un po’ sopra le righe e poi perché i personaggi scelti per questa edizione regalano momenti non proprio di altissima televisione. Per questo sono attaccati da più fronti e anche dallo stesso conduttore, Alfonso Signorini che ha avuto modo di dire che si è vergognato per come si è comportata la sua opinionista, Antonella Elia.

Alda D’Eusanio dentro la casa del grande fratello

L’ultima in ordine di apparizione e di uscita perchè espulsa dalla casa del grande fratello è stata la giornalista Alda D’Eusanio che ha attaccato con parole dure e spesso false diversi personaggi del mondo dello spettacolo senza che queste persone, in alcun modo, le abbiano fatto qualcosa. Ha attaccato Maria De Filippi, Adriano Aragozzini, e Laura Pausini e il suo compagno, Paolo Carta. Da questi ultimi è stata che querelata.

Fabio Canino, piuttosto che la Gregoraci mi vedo un film su Netflix

Fabio Canino ha sparato a zero contro il grande fratello vip e i personaggi che lo popolano e ha detto che secondo lui: “E’ tutto pilotato”

Fabio Canino, in occasione di un’ospitata al programma di Massimo Bernardini che va in onda il sabato pomeriggio su Rai tre, Tv Talk ha detto: “I concorrenti, visto che sono navigati, lo capiranno che gli aerei non glieli mandano i fan ma gli autori?”

E poi, ancora: “Cinque mesi in una casa uno impazzisce. Non voglio fare lo snob. Facevo Cronache Marziane e ospitavo gli ex gieffini nel mio programma. Allora aveva senso, perché non realizzavano dove entravano. Da quando c’è Signorini non è più un film di serie B con docce e altro, ma è diventato una sorta de Il Segreto. Hanno realizzato un racconto, ma non è uno sceneggiato, è la vita dei concorrenti”.

Infine, ha anche detto: “Una serata intera a parlare con la Gregoraci? Preferisco una serie di Netflix…”.