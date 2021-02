Stefano De Martino, dopo l’annuncio della gravidanza di Belen si fa intervistare e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è incinta al quinto mese, questo ormai l’ha detto lei stessa e, dunque, non ci sono più dubbi ma solo spazi per gli auguri.

Dopo il rincorrersi di notizie su una vera o presunta gravidanza della bellissima argentina, la seconda notizia che interessava di più era come l’avesse presa l’ex marito Stefano De Martino con il quale Belen ha un altro figlio, Santiago. Le notizie più ricorrenti erano che lui non l’avesse presa affatto bene e anche dalle foto che postava sui social pareva fosse triste e un po’ giù di tono. Ma comunque Stefano, che in questo periodo sta conducendo “Stasera tutto è possibile”, non si è sbottonato sull’argomento.

Stefano De Martino ospite a Ciao Maschio la trasmissione di Nunzia De Girolamo

Stefano De Martino è andato ospite alla trasmissione di Nunzia De Girolamo che è iniziata sabato 13 febbraio, in terza serata, dunque a cavallo con la domenica.

De Martino ha parlato di come deve essere la sua donna ideale e ha detto: “La mia donna ideale? Deve essere tradizionale”.

E poi ha continuato: “Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un’altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”.

E poi ha anche detto: “Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale”.

Stefano De Martino parla della nonna che non c’è più

E poi ha parlato della nonna che è mancata da poco: “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”.

E poi ha aggiunto: “Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti”.

E, ancora: “Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole. Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.