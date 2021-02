Domenica In, Mara Venier ospita Vincenzo De Lucia che imita Barbara D’Urso, e la D’Urso reagisce sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa, a Domenica In condotta da Mara Venier, tra gli altri ospiti è entrato a sorpresa Vincenzo De Lucia, un bravissimo imitatore che è presenza fissa anche nella trasmissione condotta da Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”, imitando Barbara D’Urso.

L’imitazione di De Lucia di Barbara D’Urso ma anche di altre conduttrici donna quali Maria De Filippi e la stessa Mara Venier è davvero strepitosa e sembra non una copia ma davvero l’originale e, dunque, c’è proprio da divertirsi. Ma si sa non sempre chi viene imitato la prende bene.

Mara Venier a Domenica In fa fare a Vincenzo De Lucia l’imitazione di Barbara D’Urso

Nonostante si sapesse da sempre che Mara Venier e Barbara D’Urso fossero amiche, da un po’ di tempo sembrava che i rapporti fra le due fossero un po’ tesi e che, a distanza si mandassero, reciprocamente, frecciatine. Questo da quando sono diventate concorrenti la domenica pomeriggio e quindi si contendono i telespettatori.

A settembre, in occasione del compleanno di Mara Venier, tra l’altro un compleanno importante perché ha compiuto settant’anni, Barbara D’Urso le ha mandato gli auguri ma la Venier né ha ringraziato né ha commentato in alcun modo tanto che si era messo a confronto il bel gesto della D’Urso e il gelo dall’altra parte. Quando domenica scorsa è entrato in studio all’improvviso Vincenzo De Lucia che ha imitato Barbara D’Urso si pensava che l’attrito tra le due conduttrici dovesse ancora aumentare e Mara Venier, a tratti, sembrava parecchio in imbarazzo.

Ma poi è stata la stessa Venier a dire che si stava messaggiando con Barbara D’Urso che si stava molto divertendo a vedere qull’imitazione.

La reazione di Barbara D’Urso sui social

Vincenzo De Lucia, nella sua imitazione di Barbara D’Urso ha sottolineato gli aspetti più divertenti della conduttrice e le frasi che lei ripete come fossero dei tormentoni: “Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e poi il vostro”, ed altri.

Vincenzo De Lucia, come ogni imitatore, mette in ridicolo il personaggio che imita e le reazioni di chi viene imitato non sono sempre delle migliori, invece Barbara D’Urso, che ha dimostrato in più di un’occasione di sapere stare al gioco, durate il serale di Live non è la D’Urso ha mandato in onda l’imitazione che De Lucia aveva fatto da poco a Domenica In e poi sui social ha scritto, commentando così: “Grande Vincenzo, ciao Stefano, ciao Mara. I love you, te l’ho scritto oggi. L’ho trovato meraviglioso, e poi l’importante è saper ridere di se stessi”.