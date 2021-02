Albano, la figlia Jasmine Carrisi stanca dei continui attacchi social, risponde a tono con un Tik Tok

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e di Loredana Lecciso, ormai ventenne, sta vivendo un periodo d’oro. Da quando ha inciso il suo primo singolo “Ego”, che ha fatto un boom di visualizzazioni, è stata scelta e voluta da Antonella Clerici per far parte della giuria, insieme al papà Albano nel suo programma, ormai terminato “The voice senior”.

Il programma è andato benissimo, Jasmine è piaciuta sia ad Antonella Clerici che l’ha definita estremamente gentile ed educata sia al pubblico da casa per il suo modo di esternare le sue sensazioni ed opinioni, mai sopra le righe.

Jasmine è diventata famosa a prescindere dai suoi genitori

Jasmine Carrisi, se prima veniva invitata nelle trasmissioni televisive solo in compagnia della mamma Loredana, ora va da sola come qualche domenica fa che è andata ospite da Barbara D’Urso, si è raccontata e ha detto la sua su vari argomenti come la chirurgia estetica visto che sui social, molto spesso, l’attaccano dicendole che è tutta rifatta.

Invece, prima della finale di “The voice senior”, in collegamento con Mara Venier a Domenica In c’erano vari giurati della trasmissione tra cui Albano ma non c’era Jasmine. La Venier chiede di lei ma Albano rispose che era impegnata al trucco, qualcuno, invece, pensò che fosse stata la madre Loredana a non volerla farla andare in collegamento con la Venier perché quest’ultima è molto amica di Romina Power che ospita spesso mentre Loredana Lecciso va ospite, piuttosto da Barbara D’Urso.

Jasmine Carrisi senza freni sui social attacca chi la critica

Jasmine Carrisi sui social e, soprattutto su Instagram, è seguitissima.

La seguono in tantissimi, la apprezzano perché oltre ad essere molto bella e a somigliare molto alla mamma Loredana, ha dimostrato, in più di un’occasione, di avere tanta personalità.

Però, come è normale che sia nel mondo del web anche se a volte è difficile da sostenere, c’è anche chi l’attacca soprattutto sul suo aspetto fisico sostenendo che la sua bellezza non sia naturale ma che abbia già subìto, nonostante la giovanissima età, diversi ritocchi.

Lei di solito risponde a tono, qualche volta lascia perdere ma, in uno dei suoi ultimi Tik Tok, ha detto questa frase, chiaramente rivolta a chi l’attacca sempre: “Avrò pure la faccia da antipatica, ma almeno io ne ho solo una di faccia“.