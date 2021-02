Alda D’Eusanio chiede scusa a Laura Pausini e dice “Ho creduto a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alda D’Eusanio, la giornalista settantenne che non ha mai avuto peli sulla lingua e che ha condotto anche diverse trasmissioni televisive, qualche tempo fa è entrata nella casa del Grande fratello vip creando molto subbuglio. La giornalista conosciuta per essere stata sempre molto diretta e schietta , nella casa del grand fratello vip ha detto cose molto gravi, in più occasioni quasi non rendendosi conto delle conseguenze che le sue parole avrebbero avuto fuori, alla fine, dopo essere stata scusata e giustificata più volte, è stata esclusa quando ha davvero esagerato offendendo Laura Pausini e il compagno Paolo Carta.

Alda D’Eusanio nella casa del grande fratello vip

Alda D’Eusanio è entrata nella casa del grande fratello vip ed è subito andata daccordo con tutti intrattenendo i suoi coinquilini con chiacchierate più o meno interessanti. Ha sempre detto la sua su come la pensava sui vari argomenti anche mettendo in imbarazzo gli altri concorrenti che la ascoltavano tra il divertito, l’incuriosito e il preoccupato come quando ha detto che lei segue l’informazione che da La7 perché la più completa non preoccupandosi di essere su Canale 5. Gli altri concorrenti, con sorrisi imbarazzati, la ascoltavano e, alla fine, Tommaso Zorsi si è anche messo le mani suggi occhi preoccupato per ciò che stava accadendo.

La D’Eusanio ha poi parlato male anche di Maria De Filippi dicendo che passa tutto il suo tempo in tv e non sa come si cresce un figlio, di Adriano Aragozzini che ha trattato male Mia Martini e, infine di Laura Pausini che viene picchiata dal compagno Paolo Carta.

Alla fine è stata querelata sia da Aragozzini che da Laura Pausini ed è stata esclusa dalla casa del grande fratello vip.

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, famoso per partecipare nelle sue vesti di dottore a varie trasmissioni televisive tra cui Quarto grado che va in onda il venerdì su Retequattro condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha detto che la D’Eusanio va protetta e perdonata perché dopo il gravissimo incidente che le è occorso, quando fu investita da un’auto mentre era per strada, e per il quale è stata in coma diversi giorni, non è più in grado di distinguere la verità dalla bugia e non ha più freni.

Alda D’Eusanio chiede scusa con una lettera che rende pubblica a Laura Pausini e al compagno Paolo Carta

Alda D’Eusanio, dopo essere stata espulsa dalla casa del grande fratello, i primi giorni non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione dicendo che quando avrebbe capito cosa era accaduto avrebbe parlato. Ieri poi ha scritto una lettera di scuse a Laura Pausini e al compagno Paolo Carta che ha voluto rendere pubblica

La lettera dice così: “Scusa per averti recato un dolore. Scusa per aver creato tensione. Scusa per aver offeso tuo marito. Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre perdono. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensiero di averle dette”.