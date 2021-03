Domenica In, Mara Venier fuori di sé: “Si dia una calmata e mi risponda ora, in diretta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, 7 marzo è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, per lo più dedicata al Festival di Sanremo che si è appena concluso.

Mara Venier ha ospitato tanti cantanti che erano andati al Festival tutti molto contenti di fare due chiacchiere con la regina della domenica di Rai 1.

Mara Venier ospita Achille Laura che le dice “volevo venire da te”

Ieri a Domenica In, tra gli altri artisti che hanno partecipato al Festival è andato ospite Achille Lauro che ha fatto una grande dichiarazione di stima alla Venier dicendole: “Ho partecipato al Festival solo per venire da te, Mara” e la Venier, felicissima, gli ha risposto: “Ci amiamo molto”.

Mara Venier ha sempre appoggiato e difeso Achille Lauro anche quando tutti lo attaccavano e, sentite queste attestazioni di riconoscenza nei suoi confronti ha detto: “La gratitudine non è molto frequente nel mio mondo. Lui, oltre ad essere un grande artista è anche una persona perbene. E non ho paura a dirlo. Ed è un ragazzo che si ricorda di chi in certi momenti, magari difficili, gli è stato vicino”.

E poi Achille Lauro ha voluto precisare cosa ha portato sul palco di Sanremo e ha detto: “Con questa messinscena volevo sottolineare quanto le parole possano ferire le persone. Una persona come me, magari, riesce a non farci caso, ma altra gente no. C’è chi ha sofferto o chi si è addirittura tolta la vita. Per questo è sempre importante andare oltre a quello che si vede”.

E la Venier ha commentato così: “Hai ragione. Bisogna farsi scivolare le parole di dosso”.

Mara Venier fuori di sé in diretta dice «Signora, se dia una calmata»

Ieri, durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha perso la pazienza contro Elisabetta Sgarbi e le ha detto: «Signora, se dia una calmata, che è meglio».

Vediamo cosa è accaduto.

Elisabetta Sgarbi è il produttore degli Extraliscio che ha scritto così sui social: «La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse: invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo».

E poi ha anche continuato: «Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia».

Mara Venier, appena ha saputo cosa la Sgarbi aveva scritto, le ha voluto rispondere in diretta: «Qui non è stato mandato via nessuno. Forse dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa. Abbiamo iniziato in ritardo per la diretta di Papa Francesco. Signora, se dia una calmata, che è meglio. Mi risponda qui, in diretta».