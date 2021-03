La vita in diretta, accuse fortissime su Meghan Markle e Harry: “E’ tutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Meghan Markle ed il principe Harry continuano a essere al centro del gossip e soprattutto della polemica. Come è noto a tutti, I Duchi di sussex hanno rilasciato recentemente un’intervista che sta facendo parecchio discutere, perché pare abbiano fatto delle accuse molto pesanti alla Corona. Ma cosa hanno dichiarato i due, tanto da suscitare così tanto scalpore?

Meghan Markle e Harry, la loro intervista scuote il mondo intero

In realtà marito e moglie, pare che abbiano rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti accusando addirittura la Corona di razzismo. Secondo quanto riferito soprattutto da Meghan Markle, qualcuno a Buckingham Palace si sarebbe preoccupato del fatto che il primogenito della coppia potesse avere la pelle scura, una volta nato. Dichiarazioni molto forti che in qualche modo hanno scosso anche Backingham Palace che pare sia corsa già ai ripari, con una riunione dettata d’urgenza.

L’opinione di Roberto Poletti a La vita in diretta

Su questa vicenda si è anche espresso il giornalista Roberto Poletti, ospite a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano che va in onda tutti i giorni su Rai 1. “E’ tutto un giro di soldi. Questa intervista se la sono accaparrata in tutto il mondo a suon di milioni di dollari”. Sono state queste le dichiarazioni del noto giornalista, il quale sospetta appunto che si tratti di una mossa da parte di Harry e della moglie Meghan di voler far notizia a tutti i costi e di conseguenza soldi. Una prova di questa probabilità, sarebbe quanto fatto sapere dal Wall Street Journal. Secondo questa importante testata giornalistica, la CBS ovvero l’emittente americana che ha mandato in onda con sto filmato in cui Harry e Meghan rilasciavano queste dichiarazioni shock, avrebbe pagato circa 7 milioni di dollari per avere l’intervista di Oprah Winfrey. Ma come avranno reagito i membri della famiglia reale?

Come hanno reagito i membri della famiglia reale?

Al momento non sembra esserci stata alcuna reazione pubblica, ma secondo Poletti Buckingham Palace non dovrebbe rimanere in silenzio, anzi dovrebbe prendere delle posizioni contro queste accuse piuttosto pesanti mosse dai Duchi di sussex. “Il fatto è gravissimo“, avrebbe detto il giornalista. “Non è una banale intervista, la vede tutto il mondo. E’ chiaro che serve una presa di posizione precisa da parte della famiglia reale”, ha concluso poi Poletti. Insomma, tutto il mondo adesso aspetta la contro-battuta della casa Reale, che sicuramente non resterà a guardare senza far nulla.